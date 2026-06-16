Exclusivo para jubilados en la ciudad de Buenos Aires: la obra de teatro gratis para ver en el Teatro San Martín

Los jubilados y pensionados con el Pase Cultural podrán disfrutar gratis de dos funciones de La niña sobre un altar en el Teatro San Martín. La propuesta es una tragedia contemporánea que explora la violencia y los mandatos impuestos en una comunidad ancestral.

De qué se trata la obra La niña sobre un altar

Con la dirección de Oscar Barney Finn, la obra se centra en una comunidad ancestral llena de mandatos inquebrantables donde, tras el sacrificio que debe hacer una joven, se desata una serie de revelaciones que ponen en crisis los vínculos familiares, la fe y el poder. "Aborda la tensión entre lo sagrado y lo humano en un universo donde el pasado insiste en imponerse sobre el presente", describen en su sinopsis.

Así, la tragedia aborda la violencia simbólica y real ejercida sobre los cuerpos, y cómo pesa el silencio colectivo.

La obra trae cuestionamientos sobre las costumbres ancestrales, los vínculos familiares la fe y el poder

Pase para jubilados: cómo disfrutar de obras gratis en el Teatro San Martín

El Pase Cultural de la ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad a jubilados y pensionados de disfrutar de las funciones de La niña sobre un altar los próximos 18 y 19 de junio en el Teatro San Martín.

Las entradas se pueden solicitar de manera online, solo hay que completar el formulario y seguir los siguientes pasos:

Elegir solo una función de las dos fechas, ya que si completás ambos formularios, la asignación queda sujeta a disponibilidad.

Se otorgan dos entradas por beneficiario para solo 1 función.

Las personas que ya disfrutaron de funciones anteriores no podrán reservar entradas, sino que deberán esperar que haya cancelaciones. Las personas interesadas podrán anotarse en la lista de espera [email protected].

Cómo sacar el Pase Cultural para jubilados porteños

El programa del Pase Cultural para Adultos Mayores ofrece la posibilidad de que personas mayores de 60 años obtengan una "Tarjeta Pase" con saldo para disfrutar en diferentes actividades culturales y también la posibilidad de acudir a eventos totalmente gratis. El sistema es muy simple: se le otorga una tarjeta física o virtual a cada beneficiario con un saldo que se puede usar en los comercios y espacios adheridos.

La inscripción al Pase Cultural se puede hacer mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos y enviar la solicitud.

También existe la posibilidad de inscribirse de manera presencial en Av. de Mayo 575 de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que anunciarse en recepción y te indicarán los pasos a seguir.