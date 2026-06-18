A solo 60 minutos de Buenos Aires: el pintoresco pueblito que este fin de semana celebrará una ancestral fiesta originaria.

Este fin de semana del 20 y 21 de junio llega una nueva edición de la Fiesta del Sol. Este clásico de Carlos Keen ha sido el escenario de referentes nacionales del rock y el folclore como Arbolito, El Chango Spasiuk, David Lebón, Néstor Garnica, La Bomba de Tiempo y La Zimbabwe, entre otros.

En esta edición, quienes se acerquen al pueblo van a poder disfrutar de música en vivo, feria de artesanos y un patio gastronómico con sabores locales. La fiesta que coincide con el solsticio de invierno, el día más corto del año, cuenta con la ceremonia Inti Raymi, originaria de la tradición incaica. En ella se celebra el inicio de un nuevo ciclo solar y se le rinde homenaje al Sol.

Este fin de semana del 20 y 21 de junio llega una nueva edición de la Fiesta del Sol.

"Al finalizar la jornada, se puede participar de la tradicional fogata de los deseos, donde se conforma un ronda alrededor del fuego; quienes asisten pueden quemar sus intenciones escritas en papel, con la creencia de que serán impulsadas por su energía", detallan desde la Municipalidad de Luján, partido del que forma parte la localidad de Carlos Keen.

Cómo llegar a Carlos Keen desde la Ciudad de Buenos Aires

En auto, la forma más rápida es tomar el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) en dirección a Luján. Una vez pasado Luján, hay que continuar hasta el kilómetro 72, donde se encuentra la bajada señalizada hacia Carlos Keen. Desde allí, se recorren aproximadamente 9 o 10 kilómetros por el camino de acceso, totalmente asfaltado, hasta llegar al pueblo. El viaje suele demorar entre 1 hora y 1 hora y 20 minutos, según el tránsito.

Por otro lado, se puede tomar el tren de la línea Ferrocarril Sarmiento desde Once hasta Luján. Una vez en Luján, se puede continuar en colectivo local hacia Carlos Keen o tomar un taxi o remís para los últimos kilómetros. Otra alternativa es viajar en colectivo con la línea 57 hasta Luján y desde allí combinar con transporte local hacia Carlos Keen. También existen recorridos con combinación de colectivos que llegan a la zona, aunque suelen ser más lentos que ir en auto.

Si se va en auto el trayecto no debería durar más de 1 hora y media. En transporte público el tiempo puede ser mayor por la espera entre conexiones. Cualquiera sea la opción escogida, es un gran plan para hacer durante el fin de semana, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.