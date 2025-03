Cómo cortar la cebolla sin llorar: el truco de "pedir permiso"

La cebolla es uno de los vegetales más incómodos y engorrosos para cortar porque rápidamente liberan una sustancia que nos hace romper en llanto. Te contamos cómo cortar la cebolla sin llorar con el famoso truco de "pedir permiso".

¿Por qué lloramos con la cebolla? Las lágrimas no son de amor, sino a que esta hortaliza contiene una sustancia llamada alinasa, que a su vez emite una molécula llamada propanotial, una especie de aceite esencial sulfurado, que se percibe a través de nuestra respiración y genera el llanto.

Hay una famosa creencia de que si le pedimos permiso a la cebolla antes de empezar a cortarla, la hortaliza no nos va a hacer llorar. El clásico mito fue viralizado recientemente por la actriz Cande Vetrano en su cuenta de Tik Tok donde explicó: “Entre esas cosas místicas en las que yo creo, una amiga me dice: ‘¿Sabés qué hay que hacer para no llorar cuando cortás una cebolla? Tenés que pedirle permiso’”.

El video se viralizó en redes sociales, generó un amplio debate sobre métodos alternativos en la cocina y el potencial de las creencias y rituales personales en las tareas cotidianas. Además, tuvo mucho consenso. La actriz explicó su proceso: “Así que agarré una cebolla muy rancia y vamos a probar. Cebolla, te voy a cortar. Te pido permiso. Corté toda una cebolla y no derramé ni una lágrima. Se los recomiendo”.

El truco de Cande Vetrano para encontrar cosas perdidas

Entre sus diferentes creencias, hace tiempo la actriz le reveló un método a Migue Granados para encontrar objetos perdidos. “Cada vez que perdemos algo, decimos un rezo”, comenzó diciendo la actriz, sobre el acto que resulta infalible y si no lo crees ¡Tenés que probarlo! En ese especie de mantra tenés que repetir las palabras exactas y solamente alterar el objeto perdido. La actriz lo ejemplificó con una media.

La tradición familiar que utiliza Vetrano, que aseguró que nunca le falla, se parece a un mantra y dice: “Mi mundo contiene de todo y no puede ser que yo no encuentre mi (aquel objeto que no encontrás) que la necesito para mi existencia y quiero verlo manifestado ahora”.

“¿Y aparece?”, le preguntó Migue Granados durante la entrevista. “Vos vas buscando y aparece”, afirmó Cande Vetrano, convencida de que esta técnica tiene el poder de hacer aparecer los objetos perdidos. Ante la reacción de sorpresa del conductor, la actriz admitió que, aunque sea “rarísimo”, siempre funciona.