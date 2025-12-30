La Rioja apuesta a mejorar la eficiencia energética provincial con un programa clave: todos los detalles

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y fortalecer el sistema eléctrico provincial, trabajadores de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELaR) completaron instancias de capacitación técnica especializada dictadas por la UTN Facultad Regional La Rioja. La iniciativa se desarrolló en el marco de un convenio institucional entre la casa de estudios y la empresa distribuidora, y apuntó a optimizar la planificación de redes y el uso eficiente de la energía en la provincia.

Las capacitaciones estuvieron dirigidas a personal de mandos medios de EDELaR y contaron con la participación de alrededor de 30 trabajadores. Los cursos dictados fueron “Planeamiento de Redes Eléctricas”, a cargo del Claudio Karam, y “Ahorro y Eficiencia Energética”, dictado por el Rafael Romero. Ambos espacios formativos abordaron contenidos clave para mejorar la gestión del sistema, reducir pérdidas y promover prácticas sostenibles en la distribución eléctrica.

La entrega de certificados se realizó con la presencia de autoridades de ambas instituciones. Por EDELaR participaron el director general Jerónimo Quintela, el gerente de Recursos Humanos Matías Soria, integrantes del equipo técnico y los trabajadores capacitados. En representación de la UTN La Rioja asistió el vicedecano Martín Heredia, junto a los profesionales responsables del dictado de los cursos.

Desde la UTN explicaron que estas acciones formativas se desarrollaron como contraprestación académica dentro del acuerdo institucional, que contempla una reducción tarifaria en el suministro energético para la universidad y, en paralelo, promueve la capacitación continua del personal de EDELaR. De este modo, se consolida un modelo de colaboración estratégica entre el sistema universitario y el sector productivo, con impacto directo en la eficiencia energética y la calidad del servicio.

En ese marco, autoridades académicas destacaron que la UTN La Rioja “continúa impulsando el vínculo con instituciones y empresas de la provincia, aportando conocimiento, formación técnica y compromiso con el desarrollo energético, productivo y social”. La capacitación en ahorro y eficiencia energética fue señalada como una herramienta central para optimizar recursos, reducir costos operativos y avanzar hacia un sistema más sustentable.

Además, se informó que la UTN La Rioja participó de la última reunión del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología, encabezada por el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Hugo Vera. En ese espacio se avanzó en la planificación estratégica del sector, con hitos como la formulación del Plan Estratégico CTI 2025–2035, el impulso a la Expo Rioja Futura y la generación de sinergias para fortalecer la economía del conocimiento.

Desde la UTN subrayaron que su participación en estos ámbitos “reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible de La Rioja”, al aportar capacidades académicas, científicas y tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia energética y consolidar un futuro con más oportunidades para la provincia.