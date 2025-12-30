El gran gesto del boxeador senegalés Touba Niang con el argentino al que noqueó

Boxeo: el senegalés que noqueó brutalmente a su rival tuvo un noble gesto con él

El senegalés Touba Niang sigue dando que hablar en el boxeo argentino luego de ser furor el pasado sábado 27 de diciembre en la Federación Argentina de Box tras noquear a Agustín Chávez. Después de la victoria en el recinto ubicado en Castro Barros 75 por KO técnico en el quinto asalto en la que le fracturó la mandíbula, ahora el africano se solidarizó y tomó la decisión de compartirlo. Por supuesto, su gesto no pasó para nada inadvertido en el deporte de los puños.

El nacido en junio del 2001 que arribó al país hace ya varios años se formó en el amateurismo en un gimnasio de Quilmes para luego dar el gran paso al profesionalismo donde rápidamente llamó la atención. Ahora, el oriundo de la región de Louga acumula 10 triunfos de los cuales 7 fueron por la vía rápida y el último conseguido fue uno de los más contundentes. Claro que, le ocasionó una terrible lesión a su contrincante y, por este motivo, no sólo lo ayudará sino que también eliminó todo su contenido de la definición del combate.

El noble gesto de Touba Niang, el boxeador senegalés furor en Argentina que ahora ayudará al rival que noqueó

A través de un video en sus redes sociales, el "Bamba" inició una colecta para recaudar dinero con el fin de ayudar al "Bazooka" Chávez debido a su fractura. "Fue un desenlace que nadie quiere, pero sabemos que después de lo que pasa arriba del ring, somos todos hermanos y amigos.Todos queremos ganar pero no de esta manera", aseguró en la publicación en la que también compartió el alias. Cabe destacar que Tello Box -la promotora del evento- se hizo cargo de los gastos correspondientes a la operación y que tanto los boxeadores como las boxeadoras argentinas no cuentan con una obra social.

Touba Niang, de noquear a su rival a ayudarlo para su operación

Por si esto fuera poco, Niang también realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que pidió disculpas: "Perdón todos los videos que me pusieron para colaborar. Borré todo. Sólo quiero que el compañero se recupere bien y vuelva con su familia. Ayudémoslo y recemos por él que salga la operación bien mañana". El también vendedor ambulante en Quilmes no deja su trabajo, pero tampoco de boxear y se ilusiona con un futuro mejor en el país que le abrió las puertas hace ya más de 10 años.

Quién es Niang, el boxeador senegalés que es furor en el boxeo argentino

Se trata de uno de los tantos soñadores que llegó al país con el objetivo de tener una vida mejor y de salir adelante ante las adversidades. Nació en Watef, un pequeño pueblo de la región de Louga en Senegal el 12 de junio del 2001, el joven africano pasó por varios lugares hasta desembocar finalmente en Argentina y tiempo después de su arribo encontró en el boxeo un refugio fundamental. Como a muchos de sus compatriotas que llegaron a suelo nacional, el idioma fue una materia más que difícil de aprobar, pero lo logró y se siente un argentino más.

El púgil senegalés llegó a los 15 años y recorrió varias provincias trabajando como vendedor. Sin embargo, antes de ello estuvo en otros países de América y en Europa. Si bien le fue muy difícil asentarse en uno de ellos, encontró su sitio en Quilmes de la mano de su entrenador Javier Segovia en un gimnasio que le abrió las puertas para que dé sus primeros golpes a la bolsa. El deporte de los puños lo enamoró desde chiquito y recién en un recinto de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires pudo hablar con los puños. Hoy se mantiene invicto como profesional y sueña con la chance de ser campeón tal como lo fue a nivel amateur.