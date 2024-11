Alejada de la TV, una exfigura de Cris Morena fue mamá y mostró a su bebé

Una actriz de Casi Ángeles de Cris Morena fue madre por primera vez.

Cris Morena es una productora televisiva cuyas ficciones fueron un gran semillero en los 2000, ya que muchas artistas que hoy son masivos salieron de ahí. Así sucede con la carrera de una famosa actriz que recientemente anunció el nacimiento de su primer hijo en sus redes sociales y revolucionó el mundo virtual.

La artista en cuestión está en pareja desde hace años con el también actor Andrés Gil, quien saltó a la fama en 2007 por su participación en la tira infantojuvenil Patito Feo. Paradójicamente, el tiempo lo puso en pareja con Candela Vetrano, integrante de Casi Ángeles, competencia de la ficción de la que él participaba.

Hace algunas horas los actores compartieron en sus redes un posteo para informarles a sus fans que se habían convertido en padres por primera vez, de su hijo Pino Gil Vetrano. "Te amamos, gracias por elegirnos. Estamos extasiados de amor. Gracias por sus mensajes del corazón", escribieron Candela y Andrés en su posteo de Instagram. Por supuesto que la sección de comentarios de la publicación se llenó de comentarios de amor y felicitaciones, escritos por personas del ambiente artístico y por seguidores no famosos de los artistas.

