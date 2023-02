Las 13 mejores series para ver en vacaciones 2023

Todos sabemos lo importante que es tomarse un respiro y relajarse durante las vacaciones. Desconectar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana puede ser increíblemente refrescante, pero a veces no sabemos qué hacer con ese tiempo libre. Si buscás la forma perfecta de pasar tus vacaciones en 2023, la respuesta se encuentra más cerca de lo que pensás. Acá te compartiremos las mejores series para ver.

Drama, comedia, suspenso y fantasía, hoy traemos recomendaciones de las mejores series para ver y para todos los gustos.

Mejores series para ver en vacaciones 2023

Actualmente existe bastante oferta en series televisivas así que hay para todos los gustos. ¿Lo mejor? Con la amplia gama de plataformas de streaming, seguramente tendrás hasta para elegir. Aquí te presentamos una selección de las mejores series para ver durante tus vacaciones en 2023.

Santa Evita (Disney+, Star+)

Se trata de una nueva serie de Disney+. Santa Evita explora lo que sucedió después de la trágica muerte de María Eva Duarte de Perón. Esta serie está basada en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez y es dirigida por Rodrigo García y Alejandro Maci.

Santa Evita es un drama que explora lo que se contó, lo que sucedió, lo que pudo ser real y lo que quedó dentro del imaginario colectivo de los argentinos después del fallecimiento de la ex Primera Dama. Sin duda alguna una de las mejores series para ver, si es que no lo has hecho ya.

El foco principal de la serie relata la historia del embalsamamiento del cuerpo de Evita y la espera de tres años para poder ofrecerle un lugar de descanso digno. Es “la historia de un cuerpo sin tumba y la leyenda que nació en torno a él”. Como argentinos sabemos que el cuerpo de Evita esperó tres años para ser enterrado porque los militares de la Revolución Libertadora temían que pudiera convertirse en un arma en su contra. Después, escondieron su cuerpo y se mantuvo desaparecido por 16 años.

Es una de las producciones más grandes de Argentina, se caracterizó por:

Filmar en más de 40 locaciones de Buenos Aires

Contó con 1300 extras

120 actores y actrices

Santa Evita contó con el apoyo de Salma Hayek como productora y hoy en día, ya tiene 12 nominaciones a los Premios PRODU, únicos en su clase por reconocer el talento latino y en español.

The Crown (Netflix)

Esta aclamada serie histórica dramática de Netflix sigue la vida de la Reina Isabel II de Reino Unido desde su coronación en 1953 y los momentos clave que la historia vio con sus propios ojos y otros más que podrán estar en la ficción. Con un reparto repleto de estrellas, lugares de filmación reales y espectaculares decorados, es la forma perfecta de entrar al mundo de la familia real más conocida en la actualidad.

The Crown está inspirada en hechos reales y divide sus capítulos en la dramatización ficcional de la Reina Isabel II y los eventos que dieron forma a su reinado. Actualmente cuenta con 5 temporadas disponibles en Netflix y la última narra la intrigante historia de la Princesa Diana.

Debido al fallecimiento de Isabel II del Reino Unido el pasado 8 de septiembre de 2022, Netflix anunció que suspenderá la producción de su 6ta temporada, en honor a la Reina.

El Reino (Netflix)

Otra producción que podrás encontrar de Netflix y seguro te encantará es El Reino o The Kingdom en inglés. Se trata de una de las mejores series para ver de la Argentina que no te podés perder. Es la historia de cómo Emilio Vázquez Pena, un pastor evangelista es elegido vicepresidente por su amigo y candidato a la presidencia Armando Badajoz. Sin embargo la vida de Emilio gira por completo cuando al cierre de la campaña presidencial, una persona asesina a Armando. Este hecho crea una conmoción en las personas y un misterio por resolver.

Emilio es interpretado por Diego Peretti y Armando por Daniel Kuzniecka. El Reino reúne un escenario donde la política y la religión juegan un papel clave para movilizar al pueblo. Tuvo tanto éxito que fue confirmada su segunda temporada para 2023.

House of the Dragon, (HBO)

200 años antes de los Caminantes Blancos, Daenerys Targaryen y Jon Snow, la casa Targaryen se encontraba en su apogeo. La precuela de Game of Thrones llegó a las pantallas de HBO en 2022 y conmocionó a su público, llegando a casi 10 millones de espectadores en su premiere. House of the Dragon está inspirada en el libro “Fuego y Sangre” del autor George R.R. Martin.

House of the Dragon o en español, La Casa del Dragón sigue la historia de cómo la familia más poderosa de Westeros libra una guerra civil por el control del reino y cómo la guerra, es el principio del fin de la Casa Targaryen.

Desde que se anunció su producción, la serie ya prometía un espectáculo visual con batallas increíbles y más de tres dragones. Verás, está ambientada en una época en la que la casa Targaryen estaba en su cúspide y los guardianes de sus tronos, los dragones, en auge.

Cuando se anunció por primera vez el lanzamiento de esta serie hubo comentarios negativos por parte del fandom de Game of Thrones. Esto debido a que el público general no quedó contento con el final de la serie. Sin embargo, HBO decidió planificar su lanzamiento. ¿Su principal diferencia? George R.R Martin se mantuvo cerca como productor ejecutivo.

HBO anunció su segunda temporada apenas con el lanzamiento de dos capítulos y actualmente se encuentra en producción. No veremos la siguiente fase hasta 2024.

Schitt's Creek (Hulu)

Esta comedia canadiense sigue las desventuras de una familia adinerada que de repente se queda sin un centavo. Johnny Rose y su familia pierden su dinero de la noche a la mañana y se ven obligados a recluirse en un pequeño y rural pueblo que compraron en broma años atrás: Schitt's Creek.

Esta divertidísima serie ha sido elogiada por su inteligente guión, sus excelentes interpretaciones y sus inolvidables personajes. Schitt's Creek sigue las aventuras de los integrantes de la familia que, acostumbrados a una vida de riquezas y excesos, tendrán que acostumbrarse a vivir de forma más simple.

Un dato curioso de la serie es que Johnny y David, en la vida real son padre e hijo. Son interpretados por Eugene y Dan Levy, quienes también son co-creadores de la misma.

La jauría (Amazon Prime Video)

La Jauría es una serie argentina-chilena de Amazon Prime Video lanzada en 2020. Sus creadores, Sergio Castro y Enrique Videla se inspiraron en los hechos reales ocurridos en Pamplona en 2016 por el grupo de hombres depredadores “La Manada”.

Esta serie de drama y suspenso sigue la historia de Blanca, una joven líder de un movimiento feminista que desaparece y horas después, se viraliza su abuso grupal. Para resolver el caso y encontrar a los culpables, un grupo policial conformado por tres mujeres se une. Sin embargo, no esperan que sus vidas ni la de sus familias corran peligro mientras van desvelando la verdad del caso.

The Boys (Amazon Prime Video)

Una serie original de Amazon Prime Video, The Boys o Los Muchachos sigue a un grupo de desadaptados en la peligrosa aventura para desenmascarar a los superhéroes o supes que todos aman en este universo alterno. Todo inicia cuando nuestro protagonista, Hughie, un chico mediocre y con una vida aburrida ve ante sus ojos como A-Train (un Flash de DC) velozmente corre a través de su novia y provoca su muerte.

Hughie intenta conseguir justicia por la muerte de su novia y se encuentra con un sinfín de problemas y organizaciones encargadas de tapar los crímenes de los supes. Verás, los superhéroes son celebridades en este mundo y casi intocables. Después conoce a Billy Butcher, un justiciero que hará cambiar su vida y lo presenta con el resto de Los Muchachos, Frenchie un junkie traficante de armas y Mother’s Milk.

En este universo conoceremos a una larga lista de supes como Homelander, líder de The Seven. Aparentemente amable y amante de las buenas causas, Homelander es el villano de la historia junto con otros supes como The Deep, un supe atractivo pero acostumbrado a cometer acoso.

Los expertos han aclamado a la serie por ser una crítica directa al consumismo extremo por nuevas historias de superhéroes y súper humanos.

Rick y Morty (Netflix o HBO)

¿Las aventuras entre distintos universos de un científico "loco" y su no tan inteligente nieto? Si añadimos a la fórmula que el científico tiene un problema con la bebida y poca atención a las consecuencias de sus acciones tenemos la receta perfecta para el desastre. Rick y Morty es una animación para adultos que es aclamada por la crítica.

Todo empieza cuando Rick Sánchez vuelve a casa de su hija Beth después de años de desaparecido e incita a su nieto Morty Smith a acompañarlo a realidades paralelas. Jerry, el esposo de Beth no está contento con tener a su suegro viviendo bajo el mismo techo y Summer Smith, la hermana de Morty podría interesarle poco.

Desde clones, dinosaurios, parásitos alienígenas, planetas extraños, plantas y animales fuera de nuestra realidad, cada capítulo explora una nueva aventura. A lo largo de 5 temporadas podrás divertirte con las aventuras de esta familia y escenarios poco probables.

La animación fue creada, producida y escrita por Dan Harmon y Justin Roiland.

Encerrado con el diablo, (Apple TV)

Locked up with the devil o Encerrado con el diablo es una miniserie de drama inspirada en hechos reales. Inicia con la historia de un traficante de drogas llamado Jimmy Keene. Éste es sentenciado a 10 años en una prisión de máxima seguridad. Se le ofrecen dos opciones, entrar a una prisión de máxima seguridad con el objetivo de volverse amigo de un presunto asesino llamado Larry Hall o cumplir su sentencia sin la opción de libertad condicional.

Larry Hall es el presunto culpable de la muerte de varias niñas y Jimmy sabe que tiene que conseguir la confesión para poder salir en libertad. Encerrado con el Diablo cuenta con las actuaciones de Taron Egerton, Ray Liotta y Greg Kinnear.

¿Quién mató a Sara? (Netflix)

Quién mató a Sara es una apasionante serie de misterio en español de Netflix. Ambientada en México, la serie sigue a Álex en su intento de averiguar quién mató a su hermana Sara. Verás, Álex fue el presunto culpable y pasó 18 años en la cárcel. Ahora, busca venganza contra la familia Lazcano quien lo acusó de la muerte.

Con muchos giros y sorpresas por el camino, este thriller de tres temporadas te mantendrá enganchado hasta el final. Cuenta con las actuaciones de Manolo Cardona, Ginés García Millán y Carolina Miranda.

Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Sólo asesinatos en el edificio u Only Murders in the Building es una serie original de Disney + protagonizada por Steve Martin (Charles), Martin Short (Oliver) y Selena Gómez (Mabel). En esta serie de comedia y misterio que nos comparte la historia de tres vecinos apasionados por los crímenes y un día, ellos se ven envueltos en uno.

Charles, Oliver y Mabel aprovechan sus conocimientos sobre crímenes para intentar resolver el misterio. El trío debe colaborar para averiguar quién es el asesino antes de que todos ellos se conviertan en sospechosos.

Para toda la humanidad, (Apple TV)

¿Qué sucedería si la Unión Soviética hubiera ganado la Carrera Espacial? For All Mankind es una serie original de Apple TV que explora esta historia alternativa. La serie sigue las vidas de astronautas, ingenieros y sus familias mientras lidian con sus nuevas rivalidades en la carrera espacial que nunca terminó. ¿Lo peor? Vivir día con día la decepción de sus personas más queridas por haber fallado y experimentar la presión de su gobierno.

Con unos efectos visuales increíbles y unas historias apasionantes, esta serie será sin duda un éxito para todos los aficionados a la ciencia ficción.

Conclusión

Estas son algunas de las 13 mejores series para ver en vacaciones en 2023. Con una gran variedad de géneros y estilos, desde comedia hasta misterio, hay algo para todos los gustos en esta lista. Así que sentate, relajate y disfrutá de estas increíbles series! ¡Diviértete en tus vacaciones!