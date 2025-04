Semana Santa 2025: por qué se puede comer pescado y no carne roja

Por qué se puede consumir pescado en Semana Santa.

La Semana Santa 2025 se vivirá en abril, y para muchos argentinos será una oportunidad de descanso, reflexión y tradición. En particular, los días 17 y 18 de abril tendrán un sentido especial para la comunidad católica. Mientras el Jueves Santo será considerado día no laborable, el Viernes Santo será feriado nacional, con implicancias tanto laborales como espirituales para quienes practican la fe cristiana.

Durante esta semana, miles de personas en Argentina optan por participar de las celebraciones religiosas, las procesiones y las costumbres litúrgicas. Una de las más arraigadas es la relacionada con la alimentación: el ayuno y la abstinencia de carne roja o de ave, especialmente el Viernes Santo, día en que se conmemora la crucifixión de Jesús. A cambio, se suele optar por el consumo de pescado, un alimento que, por tradición, está permitido en esta fecha.

La razón religiosa detrás del pescado en Semana Santa

La elección del pescado como alimento en Semana Santa tiene un fuerte sustento teológico y simbólico dentro del cristianismo. Según el Código de Derecho Canónico -la norma que regula la vida de la Iglesia-, los viernes del año, salvo que coincidan con una solemnidad, deben ser días de abstinencia. En el caso del Viernes Santo, esta práctica cobra especial importancia porque recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. En ese contexto, los católicos están llamados a realizar un gesto de penitencia, renunciando a ciertos placeres, como el consumo de carne.

En la antigüedad, la carne roja estaba asociada a los banquetes y al lujo, mientras que el pescado se consideraba un alimento más humilde. Por eso, se optó por dejar de lado la carne como signo de recogimiento. Además, el pescado tiene un significado simbólico profundo en el cristianismo: aparece en los evangelios en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y fue uno de los primeros símbolos que identificaron a los cristianos en tiempos de persecución.

El pescado aumenta el precio cuando llega la Semana Santa.

Así, comer pescado en Semana Santa no es solo una cuestión de tradición, sino un acto cargado de sentido religioso y espiritual. No se trata solo de lo que se come, sino del gesto voluntario de renuncia, de introspección y de solidaridad con el sufrimiento de Cristo.

El verdadero sentido del ayuno y la abstinencia

Es importante entender que ayunar no significa dejar de comer, sino hacerlo de manera moderada y con conciencia. Muchas personas aprovechan el Viernes Santo para no solo modificar su dieta, sino también reflexionar, rezar o realizar obras de caridad. La Iglesia señala que el sacrificio puede adoptar muchas formas: renunciar a actitudes negativas, practicar el perdón, ayudar al prójimo o simplemente vivir estos días con empatía y humildad.

En Argentina, el Viernes Santo es feriado nacional, por lo que la mayoría de los trabajadores no tiene la obligación de asistir a sus puestos, y en caso de hacerlo, se les debe abonar la jornada con el doble de la paga habitual. El Jueves Santo, en cambio, es un día no laborable, por lo que queda a criterio del empleador otorgar o no el día libre.

Así, más allá de la religión, la Semana Santa 2025 invita a un momento de pausa, de reconexión con los valores humanos y, por qué no, a compartir una rica comida de pescado con familia y amigos, como parte de una costumbre que sigue vigente desde hace siglos.