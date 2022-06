Caso Villa: el abogado de la denunciante dice que hay pruebas sólidas contra el jugador

"Desde el primer día yo vengo manifestando que hay elementos probatorios extremadamente sólidos", sostuvo hoy el abogado Roberto Castillo.

El abogado de la joven de 26 años que denunció por abuso sexual agravado al futbolista Sebastián Villa se refirió al pedido de detención formulado por la fiscal de la causa, Vanesa González, y admitió que hay pruebas sólidas que perjudican gravemente a Villa.

"El pedido de detención a mi no me sorprende teniendo en cuenta que desde el primer día yo vengo manifestando que hay elementos probatorios extremadamente sólidos y que el relato de la víctima no presenta ninguna clase de fisura", dijo esta mañana el letrado Roberto Castillo en diálogo con C5N.

Al analizar el caso, Castillo explicó que este es un delito en el que hay testigo único, que es el testigo víctima, quien declaró durante siete horas frente a dos fiscales y tres abogados, incluyendo el abogado del futbolista de Boca Juniors.

El letrado destacó además que su asistida se sometió a una pericia psiquiátrica, después de una pericia victimológica, cuyos resultados constan en "más de 12 o 13 fojas donde relata muchas cuestiones con muchísima precisión". Con respecto a la situación actual de su clienta, contó que "se encuentra transitando estados emocionales inestables", es decir, "a veces está tranquila, a veces le cuesta mucho conciliar el sueño, a veces quiere saber más y a veces se desconecta de los medios de comunicación por que le hace mal".

Sobre el pedido de detención realizado ayer por la fiscal de la causa, Castillo dijo que cree que lo "argumentó muy bien". "Creo que está teniendo en cuenta la expectativa de la pena, que es alta, y en el supuesto que le den condena, la misma no puede ser de ejecución condicional, entonces lo que dice la fiscal es que ante todos estos elementos probatorios entiende de que hay un riesgo considerable de que se pueda llegar a profugar para obstruir el accionar de la justicia", añadió.

El abogado también se refirió al hecho que Villa continúe participando en los partidos de Boca, como el que jugará esta tarde frente a Ferro. A pesar de esta situación, Castillo dijo que "el club considera que tiene que utilizar a su empleado que significa que económicamente es patrimonio del club" y que "tanto Villa, como su entorno, como el abogado, como la institución tienen que ejercer su derecho a poder defenderse".

"Que juegue hasta que la justicia le diga que no pueda jugar más en el supuesto que podamos acreditar todo lo que estamos denunciando", expresó el letrado.

La denuncia por abuso sexual contra Villa

La joven explicó que lo conoció a principios de 2020, cuando el futbolista aún estaba en pareja con Daniela Cortés, y lo consideró como una persona "sumamente violenta y agresiva".

Respecto a la noche del 26 de junio del 2021, la víctima contó que el futbolista había tomado "mucho alcohol y más de una botella de whisky" y que le reprochaba que, mientras participaban del asado en la casa de un compañero del plantel en Ezeiza, "había mirado" a los futbolistas. Tras mantener una fuerte discusión, Villa y la joven se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a su empleado de seguridad apodado "Vikingo" y un amigo llamado Félix Benítez.

"En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida", señala la víctima en su denuncia, donde relata que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca le bajó los pantalones, la arrojó sobre una cama y la violó. Tras el abuso, la joven llamó a una amiga y, en un auto de alquiler de la plataforma Uber, se trasladó a su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó "el pelo bien corto producto del shock".

La joven contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofrece 5.000 dólares para que se olvide "de todo lo que pasó"

Esta es la segunda denuncia que recibe el futbolista y goleador del club de la Ribera, ya que está a la espera del juicio oral en la causa que lo investiga por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, también colombiana, quien en abril del 2020 lo denunció por lesiones y amenazas.

Desde que explotaron los casos, la dirigencia del "Xeneize" especuló con esperar medidas de la Justicia, pero la presión de la opinión pública los obligó a cambiar de opinión en varias oportunidades, incluso en pocos días de diferencia.

El viernes pasado, cuando se conoció la denuncia, la institución de la Ribera manifestó: "Boca Juniors le informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general, que el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa". Al mismo tiempo ratifican "su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club" ante casos de violencia en razón de género, identidad de género y/u orientación Sexual.