La Multisectorial Humedales de Rosario realizó este sábado dos manifestaciones con cortes de tránsito en simultáneo, uno en la autopista a Santa Fe y otro en el puente Rosario-Victoria, para que cesen las quemas “provocadas e indiscriminadas” en las islas del Delta del Paraná.



“Realizamos estas acciones para visibilizar en la ciudadanía y a la prensa lo que los rosarinos ya sabemos, que las quemas desde hace siete meses no paran y que asistimos a un ecocidio jamás visto”, dijo a Télam el vocero de la multisectorial, Ivo Perrugino.



En esa línea, pidió que “la Justicia persiga y castigue a los responsables que ya están identificados”.



“No estamos dispuestos a abandonar la lucha mientras siga profundizándose el ecocidio en la región y la Justicia y los gobernantes no hagan nada”, finalizó.



Al igual que en las últimas manifestaciones, los grupos ambientalistas exigieron con carteles e intervenciones artísticas, la aplicación “inmediata” del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas) y una “urgente” sanción de una Ley de Humedales.



“No podemos dejar que se nos sigan riendo en la cara a los rosarinos contaminando el aire que respiramos y mucho menos en medio de una pandemia cuya enfermedad afecta a las vías respiratorias”, se quejó uno de los manifestantes.



“Está claro que las quemas son realizadas por los dueños de las tierras, no queda claro por qué lo hacen pero si sabemos que son impunes”, consideró una mujer que participó de la protesta acompañada de sus pequeños hijos.



Esta es la novena vez que grupos ambientalistas cortan el tránsito del puente Rosario-Victoria en los últimos meses para reclamar el cese de los incendios indiscriminados en la zona de islas del Delta del Paraná.





“Desde hace siete meses los focos ígneos en esa región han ido en aumento arrasando con la vegetación propia de las islas, pero también con su fauna”, denunció la Multisectorial Humedales.



“Además, según informes de la Universidad Nacional de Rosario el humo desprendido de los incendios ha contaminado el aire de la región que en Rosario alcanzó niveles de toxicidad perjudiciales para la salud humana”, indicaron.



“Exigimos el involucramiento de la Justicia y de la política en el cese de las quemas porque de estos humedales que se están perdiendo dependen las generaciones futuras”, finalizaron.

Fuente: Télam