Con obras y logística estratégica, el Gobierno de Formosa refuerza el abastecimiento de agua en toda la provincia

El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) de Formosa intensificó las acciones en la localidad de El Potrillo para garantizar la continuidad del servicio de agua potable, luego de detectarse el ingreso de agua con un alto nivel de salinidad en la perforación profunda que abastece a la zona. La situación obligó a poner en marcha un plan de contingencia integral, con múltiples frentes operativos, para asegurar el suministro a todas las comunidades que dependen del Centro de Distribución local.

La información fue confirmada por el administrador general del organismo, el ingeniero Julio Vargas Yegros, quien explicó a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que la principal medida consiste en el envío de agua potable desde el Centro de Distribución de Devoto, ubicado a siete kilómetros de El Potrillo. El traslado se realiza mediante la impulsión de agua a través de un acueducto existente, que conecta directamente ambas cisternas.

A este esquema se suma el transporte de agua desde el Centro de Distribución de la comunidad de San Martín, situada a unos 15 kilómetros. Para esta operatoria se dispuso una flota de cinco camiones cisterna, cada uno con una capacidad de 130 mil litros por viaje, lo que permite reforzar de manera sostenida el abastecimiento a la localidad afectada.

En paralelo, otros tres camiones cisterna se encuentran abocados de manera permanente a la provisión de agua potable a instituciones públicas y a sectores más alejados del Centro de Distribución de El Potrillo, priorizando escuelas, centros de salud y barrios de mayor vulnerabilidad.

Vargas Yegros detalló además que, a partir de este jueves 8, se incorporará una nueva fuente de abastecimiento mediante el transporte de agua desde una perforación activa ubicada en la comunidad de El Chorro, a unos 35 kilómetros de distancia. Esta incorporación permitirá reforzar aún más el volumen diario de agua disponible para la red local.

Otro aspecto clave del operativo es la articulación con la Dirección Provincial de Vialidad, que trabaja en la mejora de los caminos para habilitar también el transporte de agua desde la Comunidad del 17, situada a unos 30 kilómetros. Estas tareas viales resultan fundamentales para sostener la logística en condiciones climáticas y territoriales complejas.

Desde el SPAP remarcaron que la situación especial afecta exclusivamente a la red de distribución de El Potrillo. En el resto de las localidades y comunidades de los departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo Oeste, el servicio de agua potable se presta con normalidad.

Finalmente, Vargas Yegros subrayó que, para superar de manera definitiva esta coyuntura, el Gobierno de Formosa dispuso la construcción de una nueva perforación en el menor tiempo posible, como solución estructural que garantice el abastecimiento seguro y sostenido para la comunidad.