Con camiones y acueducto, el Gobierno de Formosa refuerza el sistema hídrico en el interior provincial

El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) desplegó acciones de emergencia para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en la localidad de El Potrillo, luego de detectarse el ingreso de agua salada en la perforación profunda que abastece a la comunidad, lo que obligó a dejarla fuera de funcionamiento por no cumplir con los parámetros aptos para el consumo humano.

La situación fue confirmada por el administrador general del organismo, el ingeniero Julio Vargas Yegros, quien explicó que “la perforación profunda, de más de 400 metros, con la que cuenta la localidad, ha quedado fuera de servicio al detectarse el ingreso de agua muy salada al pozo, superando ampliamente el límite admisible para consumo humano”. Según precisó a medios locales, este escenario obligó al SPAP a adoptar medidas urgentes para sostener el suministro en la zona.

Ante este cuadro, el organismo provincial puso en marcha un plan de contingencia con el objetivo de asegurar la provisión de agua potable a la población. Vargas Yegros detalló que “la tarea consiste en impulsar agua desde la cisterna de la comunidad de Devoto, que cuenta con una perforación activa, hacia la cisterna de El Potrillo, utilizando un acueducto existente entre ambas comunidades”.

Para evitar que este esquema afecte el servicio habitual de Devoto, el funcionario indicó que la producción se reforzó mediante camiones cisterna que transportan agua desde el Centro de Distribución San Martín, ubicado a unos siete kilómetros, el cual también dispone de una perforación activa. De esta manera, se garantizó tanto el abastecimiento de El Potrillo como la continuidad del servicio en las comunidades involucradas en el operativo.

En cuanto al aspecto técnico, Vargas Yegros explicó que, para el correcto funcionamiento del plan, se instalaron equipos electromecánicos específicos. En la cisterna de Devoto se colocó una bomba centrífuga que alimenta el acueducto hacia El Potrillo, mientras que en el Centro de Distribución San Martín se reemplazó la bomba de perforación existente por otra de mayor caudal, con el fin de optimizar la carga de los camiones cisterna.

El administrador del SPAP destacó además el trabajo del personal técnico del organismo, al señalar que “a pesar de las condiciones climáticas adversas, el personal del Área Mantenimiento realizó las tareas programadas en tiempo y forma el pasado 23 de diciembre, permitiendo brindar un servicio de emergencia desde el miércoles 24”. En ese marco, subrayó que “en todo momento se garantizó el suministro de agua potable a través de la red de distribución que depende del Centro de Distribución de El Potrillo”.

Finalmente, Vargas Yegros indicó que la solución de fondo para superar esta coyuntura está orientada a la construcción de una segunda perforación en el menor tiempo posible. “Ya se están adoptando de manera urgente todas las medidas necesarias para cumplir ese objetivo”, concluyó, remarcando el compromiso del SPAP y del Gobierno de Formosa para asegurar el acceso al agua potable en toda la provincia.