Ciro Martinez blanqueó su relación con Luli Bass.

Andrés Ciro Martínez, una de las voces más icónicas del rock argentino, cumple 58 años de vida este domingo 11 de enero. Una enorme cantidad de personas lo saludaron por este acontecimiento y el artista mostró algunos de los mensajes en sus redes sociales.

En Instagram, por ejemplo, compartió las historias en las cuáles fue mencionado: desde su familia más cercana, hasta colegas del ambiente o clubes de fans, incluyendo a Luciana Valdés (Luli Bass), la bajista de Los Piojos con la cual se lo relacionó sentimentalmente. Finalmente, decidió blanquear qué siente por ella, aprovechando la ocasión.

¿Qué dijo Ciro sobre su situación sentimental?

Ciro Martínez confirmó su relación con Luli Bass.

La integrante de Los Piojos, que llegó a la banda para reemplazar al histórico Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, subió a sus historias un video en el cual Ciro está cantando y, en determinado momento, se acerca a ella para ponerse espalda con espalda ante la multitud. Sin embargo, la mujer también dejó un mensaje junto al material audiovisual: "Muy feliz cumpleaños mi amor", junto con el emoji de un corazón flechado.

Por si algo así fuera poco para confirmar que entre ambos existe un romance, la réplica del líder del conjunto musical mitiga todo tipo de duda: "Gracias hermosa". Esto ratificó la información que en su momento dio Fernanda Iglesias, quien anunció que ambos estaban saliendo hace un año. Además, la periodista indicó que Luli Bass estaba casada con el baterista Heber Vicente para cuando se unió a Los Piojos, pero que se terminó separando y que para él "está todo bien" y que se lleva "muy bien con ella" a pesar de la ruptura.