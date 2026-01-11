Llega “La virgen de la tosquera”: la película basada en los cuentos de Mariana Enriquez

La virgen de la tosquera, la película basada en los cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez, se estrena el próximo jueves 15 de enero en cines. El film de terror es uno de los más esperados de la temporada.

Llega La virgen de la tosquera: de qué se trata la película argentina

Basada en los cuentos "El carrito" y "La virgen de la tosquera" publicados en Los peligros de fumar en la cama, la película está dirigida por Laura Casabé y fue filmada en Mendoza. El film aborda la historia de Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables del barrio que están enamoradas de Diego, un amigo de la infancia.

La película está ambientada en Argentina del 2001 y aborda la historia de tres amigas

La llegada de Silvia, una mujer más grande y seductora, llevará a Natalia a introducirse en un mundo de hechizos y magia negra, guiada por su abuela. La historia está ubicada en el verano del 2001, un año de gran crisis económica en Argentina, con protestas masivas y una fuerte violencia social, y tiene la gran incomodidad del terror de Enríquez.

La película explora los oscuros deseos de la adolescencia, pero también problemáticas sociales y económicas de un época clave de la historia reciente Argentina. El fue escrito por Benjamín Naishtat, un cineasta que participó en producciones como Rojo e Historia del miedo.

Un elenco destacado: quiénes actúan en La virgen de la tosquera

El elenco de La Virgen de la Tosquera es otro de los puntos fuertes de la película. Algunos de sus actores destacados son:

Dolores Oliverio

Agustín Sosa

Isabel Bracamonte

Candela Flores

Dady Brieva

La española Luisa Merelas

La mexicana Fernanda Echevarría.

La película es una coproducción de Argentina (Ajimolido Films, Mostra Cine), México (Caponeto) y España (Mr Miyagi Films) que recibió los fondos de fomento del Programa Ibermedia a la coproducción en 2023.