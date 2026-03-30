Habló un alumno que presenció el tiroteo en Santa Fe: "Dijo sorpresa y empezó a disparar"

Temprano en la mañana del lunes un episodio de extrema violencia escolar sacudió por completo a la Escuela N° 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, cuando un alumno de 15 años ingresó armado y mató a un compañero, de 13. Otros dos estudiantes, de 13 y 15 años, fueron heridos de arma de fuego, pero ya se encuentran fuera de peligro.

Según el relato de uno de los alumnos presentes en el tiroteo, el ataque comenzó dentro del baño de la planta alta. Axel, un estudiante que compartía las aulas con el agresor y una de las víctimas, contó lo que vivió dentro del establecimiento ante los medios de comunicación.

El relato de un alumno, testigo del tiroteo

Axel contó que al momento del ataque no estaba cerca del tirador, sino en una parte de la escuela en la que buscó refugio. Además dijo que la situación se volvió aterradora cuando lo vieron asomarse con la escopeta por la puerta que da al patio externo. “Me dijeron que el chico fue primero a los baños de la parte alta. Ahí se encontró con la víctima y le disparó", relató Axel.

Según la investigación de los hechos, el agresor ingresó el arma a la escuela escondida en un estuche de guitarra. Después del primer disparo en el baño, salió al hall de entrada, donde hay cámaras de seguridad, y siguió efectuando disparos. Según Axel, el agresor habría realizado entre cuatro y cinco tiros.

El alumno testigo contó que muchos estudiantes huyeron, rompiendo ventanas y saltando desde la altura. “Yo salí corriendo para donde pude, sin mirar atrás, a un costado, nada”, reveló.

Así disparó el alumno

A partir de los testimonios que recabó la Policía se confirmó que después de disparar en el baño, el agresor gritó “¡Sorpresa!” y siguió a los tiros. “Disparaba como: al que le pego, le pego”, dijo Axel.

El testigo era amigo del atacante y compartía actividades deportivas con él fuera del horario escolar. Relató que jugaban al básquet juntos y que, en ocasiones, se reunían en otras casas. “Era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy. Era todo lo contrario, amable, gracioso, buena onda”, reveló Axel.

Según su relato, el agresor no había mostrado señales de violencia en los días previos: "Jamás se imaginaron que este chico pudiera tener la reacción que tuvo”. Además dijo que nunca lo notó retraído ni dudó en que estuviera pasando por una situación personal conflictiva. "Puede ser un tema familiar que no está yendo bien, algunas discusiones o algo que lo llevaron a tomar esas decisiones”, sintetizó.