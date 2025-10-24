Choque fatal en la autopista Rosario-Córdoba en medio de la tormenta

La autopista Rosario–Córdoba permanecía interrumpida esta mañana a la altura del kilómetro 356, en Cañada de Gómez (Santa Fe), tras un grave accidente que dejó una víctima fatal y dos heridos de gravedad, en medio del fuerte temporal que afectó a la zona centro del país.

Así lo advirtió la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) santafesina. El vocero del organismo, Rafael Rodríguez, informó que el accidente ocurrió cuando un automóvil, que transportaba a tres personas, chocó por detrás a un camión.

“Las otras dos sufrieron heridas graves. Habían quedado atrapadas en el interior del vehículo. Fueron rescatados por los bomberos de la localidad de Cañada de Gómez y trasladados en carácter urgente al Nosocomio de esta última localidad”, detalló Rodríguez al medio local Cadena 3.

La autopista permanece totalmente cortada en dirección a Córdoba mientras se realizan peritajes en el lugar del accidente. Rodríguez pidió a los automovilistas tomar el desvío por la ruta provincial 21, que conecta con la antigua ruta nacional 9, y recomendó circular con paciencia y extrema precaución.

La reapertura del tránsito dependerá del avance de las tareas periciales y de la intervención del fiscal a cargo. “Vamos a tener como mínimo para un par de horas más”, advirtió Rodríguez.

Otro accidente fatal: murió un conductor en un choque en la Ruta 9 de Córdoba

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en el kilómetro 639 de la Ruta Nacional 9, entre las localidades de Manfredi y Laguna Larga, en el departamento Río Segundo. Un hombre, oriundo de Oncativo, murió en un choque múltiple. Algunos de los heridos involucrados viajaban a la ciudad de Rosario para ver el partido de semifinales de Copa Argentina entre Belgrano y Argentinos Juniors.

Desde la Policía de Córdoba informaron que hubo tres autos involucrados: una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor fue trasladado al hospital zonal con politraumatismos; un Ford Ka donde se trasladaban tres ocupantes que fueron derivados al hospital zonal con lesiones a establecer; y un utilitario donde viajaba la víctima fatal.

Bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencia trabajaron en la zona para asistir a los heridos y retirar los vehículos involucrados, que quedaron con importantes daños materiales sobre la calzada. Los agentes dispusieron un corte total de la ruta, con desvíos señalizados hacia la Autopista Córdoba-Rosario.