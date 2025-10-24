Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 24 de octubre

Cielo cubierto y chaparrones matinales: el viernes comienza con alta humedad y probabilidad de lluvias aisladas en distintos puntos de Córdoba.

El clima en Córdoba se presenta con condiciones variables este viernes 24 de octubre, en una jornada marcada por el avance de un frente húmedo que traerá lluvias, chaparrones y posibles tormentas aisladas. Las temperaturas se mantendrán en valores templados a cálidos, con un leve descenso hacia la noche.

Pronóstico del tiempo en Córdoba: lluvias y tormentas durante el viernes

De acuerdo con los datos meteorológicos previstos para este 24 de octubre, el pronóstico del tiempo en Córdoba anticipa una jornada inestable, con una temperatura mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 26°. Se espera que durante la mañana se desarrollen tormentas y chaparrones aislados, acompañados por vientos del sector norte a una velocidad promedio de 8 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el tiempo continuará inestable, con un 90% de probabilidad de lluvias. Estas condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas del sábado, afectando principalmente al área central de la provincia. La humedad en ascenso y la presencia de nubosidad abundante favorecerán la sensación térmica templada, pese al descenso de la temperatura hacia el final del día.

Cómo estará el clima en Córdoba a lo largo del día

Durante la mañana del viernes, el clima en Córdoba se presentará cálido y con alta carga de humedad. Las primeras horas del día podrían comenzar con cielo cubierto y chaparrones aislados, aunque las precipitaciones más intensas se esperan a partir del mediodía.

En horas de la tarde, las condiciones se tornarán más inestables debido al ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, lo que podría generar tormentas eléctricas de corta duración. Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado con lluvias intermitentes, lo que marcará el cierre de una jornada inestable y con poca amplitud térmica.

Recomendaciones ante el pronóstico de tormentas

Tormentas y lluvias hacia la tarde: se espera el desarrollo de tormentas eléctricas breves, acompañadas por vientos del sector norte.

Ante un escenario de tormentas y lluvias persistentes, se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en zonas propensas a anegamientos o acumulación de agua. También se sugiere evitar circular por calles inundadas y resguardar objetos que puedan verse afectados por ráfagas de viento o descargas eléctricas.

Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar recién hacia el sábado, con un descenso leve de la temperatura y disminución gradual de las precipitaciones. No obstante, el ambiente húmedo podría mantenerse durante el fin de semana, favoreciendo la formación de neblinas matinales.

Perspectivas para el fin de semana

El pronóstico del tiempo extendido indica que, tras la inestabilidad del viernes, el sábado podría presentar un panorama más estable, aunque con nubosidad variable y temperaturas moderadas. Se prevé una mínima cercana a los 17° y una máxima que rondará los 25°, con bajas probabilidades de lluvias hacia la tarde.

De mantenerse esta tendencia, el domingo ofrecería mejores condiciones, con cielo parcialmente despejado y un leve repunte térmico. Aun así, el aire húmedo persistirá, por lo que no se descartan lloviznas aisladas en algunos sectores del valle y las sierras.

En resumen, el clima en Córdoba para este viernes 24 de octubre estará dominado por la inestabilidad, con probabilidad de tormentas y lluvias durante buena parte de la jornada. Las temperaturas templadas y el viento suave del norte marcarán un día típicamente primaveral, pero con condiciones cambiantes que podrían sorprender a lo largo del día.