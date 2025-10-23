Tras una mejoría temporaria de las condiciones climáticas previsto desde el domingo 26, se espera en la región Pampeana un intenso e inusual pulso de aire frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una nueva alerta naranja por tormentas que azotarán a la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe desde este jueves 23 de octubre.

El fenómeno que se extenderá también hacia Entre Ríos el viernes 24, alcanzará el estatus de fuerte o localmente severo, con chances de superar los 70 o 100 mm.

"Las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h", puntualizó el organismo oficial.

En ese sentido, el meteorólogo Christian Garavaglia agregó en Meteored que "se espera que estas tormentas se muevan progresivamente al norte el viernes, con focos fuertes a localmente severos, afectando sectores como Córdoba, San Luis, norte de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán".

¿Cuáles son las provincias bajo alerta naranja por tormentas fuertes?

El frente de tormentas activo en el territorio argentino golpeará este jueves 23 de octubre en los partidos bonaerenses de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto. Además, golpeará los departamentos cordobeses de Juárez Celman y la zona baja de Río Cuarto.

Desde el viernes 24, el fenómeno avanzará hacia el noreste, con Gualeguay y Victoria, en Entre Ríos, como los distritos afectados.

Vuelve el frio y no descartan heladas

Tras una mejoría temporaria de las condiciones climáticas previsto desde el domingo 26, se espera en la región Pampeana un intenso e inusual pulso de aire frío con inestabilidad, acompañado de precipitaciones en forma de lluvias y chaparrones, y fuertes vientos del sector sur con ráfagas.

"De esta forma, para inicios de la próxima semana se producirá una brusca caída de la temperatura en todo el centro y norte de Argentina, con marcas muy por debajo de lo habitual", completó Garavaglia.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el mercurio iniciará el lunes con una mínima promedio de 12° C, mientras que el martes la baja se acentuará hasta los 9° C matutinos.