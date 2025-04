Valeriana: para qué sirve, cuándo y cómo tomarla.

Revisá las causas de tu insomnio: hay muchos hábitos cotidianos que influyen en el sueño como tomar cafeína tarde en el día, no tener un horario regular para dormir, no hacer ejercicio regularmente y no relajarse una o dos horas antes de dormir. También puede haber causas no diagnosticadas significativas, como la apnea del sueño, el síndrome de movimientos periódicos de las piernas, o el padecimiento de alguna enfermedad de salud mental que requieren de más estudios o tratamientos con un profesional.