Reportan 77 muertos y 4.690 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina

De a cuerdo a los datos aportados por la cartera sanitaria, el nivel de contagios cayó un 7,6% respecto al mismo día de la semana pasada cuando hubo 5.076 infectados.

Otras 77 personas murieron y 4.690 fueron reportadas con COVID-19 en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 127.675 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.016.057 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó este martes el Ministerio de Salud. El nivel de contagios cayó un 7,6% respecto al mismo día de la semana pasada cuando hubo 5.076 infectados y 38 fallecidos.

Al mismo tiempo, la cartera sanitaria que lidera la ministra Carla Vizzotti indicó que son 632 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, del 38,4% en el país y de 38.2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En relación al martes pasado, cuando se registraron 38,7% y 40,1% respectivamente, también se observa una baja.

Este martes reportaron en la provincia de Buenos Aires 1.914 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 805; en Catamarca, 21; en Chaco, 49; en Chubut, 131; en Corrientes, 3; en Córdoba, 468; en Entre Ríos, 139; en Jujuy, 4; en La Pampa, 88; en La Rioja, 26; en Mendoza, 76; en Misiones, 239; en Neuquén, 52; en Río Negro, 82; en Salta, 11; en San Juan, 24; en San Luis, 38; en Santa Cruz, 39; en Santa Fe, 119; en Santiago del Estero, 5; en Tierra del Fuego, 8 y en Tucumán 282.

Los datos del pasado martes, 15 de marzo:

Al mismo tiempo cabe destacar que se realizaron 42.702 pruebas diagnósticas en el día, registrándose un nivel de positividad del 10,98%. Es apenas más alta que el martes pasado cuando la positividad era de 10,11%. Cabe destacar que, desde el inicio de la pandemia, ya son 35.142.143 los testeos realizados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Entre las noticias destacadas, la ministra Carla Vizzotti criticó y rechazó fuertemente la nueva disposición del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la no obligatoriedad del uso de barbijos para alumnos y alumnos de las escuelas en Ciudad de Buenos Aires. La recomendación unánime es sostener el uso de barbijo, no solo en escuelas sino en lugares cerrados", dijo en diálogo con Radio 10 mientras alentó a seguir utilizándolo no solo por el COVID-19 sino también por otras enfermedades respiratorias como la influenza.

Por otra parte, según los datos del Monitor Público de Vacunación, el Plan Estratégico lleva 103.497.544 vacunas distribuidas en la Argentina. De ellas: 40.568.086 personas recibieron una dosis, 36.838.041 completaron el esquema, 3.027.688 tienen dosis adicional y 15.493.064 cuentan con un refuerzo. Hasta el momento se aplicaron 95.926.879 vacunas mientras que las 5.083.000 restantes fueron donadas.