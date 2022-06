Problemas digestivos: guía de sus síntomas más comunes y no tan comunes

Todo el mundo en algún momento ha experimentado problemas digestivos. Generalmente se presenta como un desagradable dolor abdominal, pero es una afección que va mucho más allá y puede dañar la salud.

Cuando los síntomas persisten, puede ser un signo de un problema subyacente que requiere atención médica. De no ser tratado a tiempo puede repercutir en consecuencias aún más graves.

El decaimiento general o cansancio, inflamación abdominal, flatulencias, estreñimiento, problemas cutáneos, inapetencia y hasta los problemas cardiovasculares son algunos de las señales que pueden dejarte ver que padeces problemas digestivos.

En este artículo te hablaremos sobre los síntomas más comunes y otros no tan frecuentes de esta afección. Te detallaremos cada uno de ellos, te diremos cómo tratar de solventar la situación y qué comer para mejorar tu salud intestinal.

¿Qué es una buena salud intestinal?

Lo creas o no, tu microbioma intestinal es la base de tu salud. Cuando se habla de salud intestinal describe la función y el equilibrio de las bacterias de muchas partes del tracto gastrointestinal.

Los órganos como el esófago, el estómago y un intestino sano trabajan juntos para permitirnos comer y digerir alimentos sin molestias.



En pocas palabras, la buena salud intestinal ocurre cuando tienes un equilibrio entre las bacterias y levaduras buenas (útiles) y malas (potencialmente dañinas) en tu sistema digestivo. Pero ese no es el caso de los aproximadamente 70 millones de personas en los EE. UU. con problemas digestivos. Todos los alimentos se descomponen en tus intestinos en una forma simple que puede ingresar al torrente sanguíneo y distribuirse como nutrientes en todo nuestro cuerpo.

Esto solo es posible con un sistema digestivo saludable. Un intestino sano contiene bacterias sanas y células inmunitarias que protegen contra agentes infecciosos como bacterias, virus y hongos.

Un intestino sano también se comunica con el cerebro a través de los nervios y las hormonas, lo que ayuda a mantener la salud y el bienestar general.

De hecho, el 80 % de su sistema inmunitario está en el intestino, y la mayor parte de la serotonina de su cuerpo también lo está. Esto significa que si tu intestino no está sano, entonces tu sistema inmunológico y sus hormonas no funcionarán y te enfermarás.

Desafortunadamente, así es como comienzan innumerables trastornos autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto, por ejemplo.

Síntomas de una mala salud intestinal

Un intestino no saludable puede manifestarse en señales como gases, distensión abdominal, estreñimiento y diarrea, pero pueden presentarse de muchas otras formas.

Los dolores de cabeza, la falta de concentración y memoria, la fatiga, el dolor crónico, el insomnio o el mal humor, también son otros indicadores críticos.

Estas señales pueden ser el aviso de otras enfermedades más graves como los trastornos autoinmunes, la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple (EM).

A continuación te detallamos una lista de los síntomas más comunes de los problemas digestivos.

Te enfermás seguido

Si te enfermas más de lo común, vives constantemente con un resfriado o alguna otra enfermedad producto de un virus o bacteria, lo más probable es que tengas tu sistema inmunológico débil y esto, en algunos casos, puede deberse a alguna afección digestiva.

Existen bacterias dañinas en el intestino que pueden atentar contra el funcionamiento del sistema inmunitario. Cuando esto ocurre y el sistema inmunológico comienza a ser bombardeado, las defensas del organismo tienden a bajarse por lo que estarás más propenso a enfermarte.

Te sentís inflamado todo el tiempo

La inflamación ocurre en tu abdomen (estómago) cuando tu tracto gastrointestinal se llena de aire o gas. Recordemos que el tracto gastrointestinal se extiende desde la boca hasta el ano.

Cuando está hinchado, se siente como si hubieras comido abundantemente y no hay espacio en el estómago. Te sientes lleno y apretado y puede ser incómodo o doloroso. Tu estómago en realidad puede parecer más grande, incluso puede hacer que tu ropa te quede más ajustada.

Te sentís cansado

Ese cansancio que no se quita con nada, incluso durmiendo de 7 a 8 horas diarias, puede ser por múltiples causas y razones pero hay una en la que nunca habrías pensado. Sí, una mala digestión y una deficiente salud intestinal también pueden hacer que te sientas agotado todo el tiempo.

Las personas que experimentan cansancio y fatiga tienden a tener bacterias intestinales diferentes a las de las personas normales.

Cuando hay constantes episodios de fatiga, en ocasiones, es porque existen una mayor cantidad de bacterias malas en el intestino y menos bacterias antiinflamatorias, lo que provoca además, inflamación, dolor y mala digestión.

Tenés estreñimiento

El estreñimiento, es un problema funcional, te dificulta defecar, presentas deposiciones poco frecuentes (menos de tres veces por semana) o incompletas. Generalmente es causado por una fibra inadecuada en tu dieta o una interrupción de tu rutina o dieta regular.

Esta afección hace que te esfuerces durante la defecación. Puede causar heces pequeñas y duras y, a veces, problemas anales como fisuras y hemorroides. A pesar de ello, el estreñimiento rara vez es el signo de tener una afección médica más grave.

Tenés más problemas digestivos

Si sientes que tienes problemas digestivos más frecuente de lo habitual y que está afectando tu calidad de vida es hora de acudir a un médico. Esto pudiera ser una señal de alerta de otras afecciones más graves que se encuentran silentes en tu organismo.

El sistema digestivo juega un papel importante en tu salud general, ya que aporta nutrientes a tu cuerpo. Sin una buena salud digestiva, experimentarás una serie de síntomas incómodos, como dolor abdominal, hinchazón e indigestión, entre una larga lista.

Tenés acné o problemas en la piel

Ciertos tipos de acné y condiciones como la psoriasis pueden estar relacionados con problemas digestivos. Si tu sistema digestivo no está absorbiendo los nutrientes, como es el caso de la enfermedad celíaca, puede desarrollar una erupción cutánea parecida a la psoriasis.

La enfermedad de Crohn, también puede presentarse con diferentes tipos de erupciones en la piel que pueden indicar inflamación en el intestino.

Tenés flatulencias

La flatulencia es expulsar gases del sistema digestivo por el conducto posterior. Es un proceso biológico normal y es algo que todo el mundo experimenta con regularidad. Algunas personas expulsan gases solo unas pocas veces al día, otras muchas más.



Cuando son excesivas las flatulencias pueden ser vergonzosas y hacer que te sientas incómodo con los demás, pero más allá de eso puede representar una señal de algún problema digestivo. Generalmente se puede controlar con cambios en la dieta y estilo de vida.

Te volvés sensible de repente a determinados alimentos

Cuando tienes una intolerancia o sensibilidad alimentaria, significa que tu sistema digestivo tiene dificultades para digerir (descomponer) ciertos alimentos.

La intolerancia alimentaria significa que tu intestino es sensible a ciertos alimentos y no puede tolerarlos. Cuando comes estos alimentos, puedes experimentar síntomas incómodos como gases, diarrea y dolor abdominal. Aunque puede disminuir tu calidad de vida generalmente no la pone en peligro.

Las sensibilidades comunes a los alimentos incluyen:

Lactosa : las personas que son intolerantes a la lactosa no producen suficiente enzima lactasa para descomponer la lactosa, un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos. Esta intolerancia alimentaria es la más común.

las personas que son intolerantes a la lactosa no producen suficiente enzima lactasa para descomponer la lactosa, un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos. Esta intolerancia alimentaria es la más común. Histamina : Las histaminas son sustancias químicas naturales que se encuentran en alimentos como el queso, las piñas, los plátanos, los aguacates y el chocolate. Las personas que son intolerantes a la histamina no producen suficiente enzima diamino oxidasa para descomponer este químico.

: Las histaminas son sustancias químicas naturales que se encuentran en alimentos como el queso, las piñas, los plátanos, los aguacates y el chocolate. Las personas que son intolerantes a la histamina no producen suficiente enzima diamino oxidasa para descomponer este químico. Gluten : El gluten es una proteína presente en el trigo, el centeno y la cebada. La sensibilidad al gluten no es lo mismo que tener la enfermedad celíaca, un tipo de enfermedad autoinmune.

Cuando tienes la enfermedad celíaca, el gluten daña el intestino delgado. Si tienes una sensibilidad al gluten no celíaca, tu cuerpo tiene más dificultades para digerir el gluten.

Tenés problemas cardiovasculares

Las afecciones cardíacas también pueden ser la señal de dolores de estómago y otros problemas gastrointestinales. Muchas de estas infecciones ocurren porque el corazón tiene dificultad para bombear sangre por todo el cuerpo.

A medida que la circulación sanguínea se ralentiza, la química del cuerpo cambia de alcalina a ácida: una vez que el cuerpo pasa a este estado ácido, los sistemas de órganos, incluido el tracto digestivo, no pueden funcionar correctamente.

¿Cómo remediar los problemas digestivos?

La elección de alimentos son causas comunes de acidez estomacal, distensión abdominal y estreñimiento. Si experimentas estos síntomas, comienza a usar un diario de alimentos para ver si hay vínculos entre tus síntomas y ciertos alimentos.

Si sigues teniendo problemas gastrointestinales a pesar de elegir sabiamente los alimentos, consulta a tu médico.

El sueño adecuado también es esencial para la salud intestinal. No es raro que las personas con trastornos del sueño sufran náuseas, dolor abdominal, estreñimiento y otros problemas digestivos.

Se sabe que el ejercicio regular reduce los niveles de estrés y ayuda a mantener un peso saludable, lo que puede tener efectos positivos en la salud intestinal.

Los antibióticos pueden acabar con los gérmenes buenos y malos en el intestino. Evita tomar antibióticos para afecciones como resfriados comunes o dolor de garganta. Estas enfermedades generalmente se deben a infecciones virales que no responden a los antibióticos.

En líneas generales muchos pacientes descubren que pueden equilibrar su microbioma y sanar su intestino controlando sus niveles de estrés, comiendo sano, durmiendo de 7 a 8 horas por noche y haciendo ejercicio.

Sin embargo, otro grupo de pacientes puede necesitar algo más que eso, pero es esencial comenzar primero con estos cuidados básicos.

¿Qué comer para mejorar mi salud intestinal?

A continuación te dejamos algunas recomendaciones alimentarias para tener una mejor salud digestiva:

Consume una variedad de granos integrales y lentejas. Evita comer fuera de casa. Si no te queda otra opción no elijas los restaurantes con buffets que pueden llevarte a comer en exceso. Deja de comer cuando estés lleno. Tu estómago no es un basurero para el exceso de comida. Coma verduras y frutas frescas todos los días. Come yogur casero. Compra solo una pieza de dulce o pastel a la vez para satisfacer tu gusto por lo dulce. Nunca guardes más en casa para evitar los atracones. Compra en mercados locales de agricultores semanalmente para ver verduras y frutas de temporada. Come nueces todos los días, pero con moderación. Un puñado pequeño es suficiente. Bebe agua durante todo el día. Agrega limón y una pizca de sal al agua para reponer electrolitos.

En general, las verduras y frutas frescas son excelentes opciones. El pollo y el pescado son preferibles a las carnes rojas. Evita carbonizar las carnes para reducir los riesgos de cáncer de estómago y colon.

Evitar el exceso de cafeína, alcohol y alimentos grasos puede controlar los síntomas del reflujo ácido. Las nueces, las semillas y las legumbres como los frijoles y las lentejas son excelentes fuentes de proteína y fibra.

Ejercita el sentido común de forma constante y evita dejarte llevar por tendencias alimentarias que prometen resultados mágicos.

Conclusiones

El intestino es la base de todo. Ayuda en la digestión de los alimentos que consumes, absorbe los nutrientes y los utiliza para alimentar y mantener tu cuerpo.

Por lo tanto, si tu intestino está desequilibrado y tu sistema inmunológico no funciona correctamente, tu serotonina y tus hormonas tampoco lo harán, lo que hace que sea más difícil mantenerte saludable.

Tu intestino también es donde tu cuerpo se deshace de los desechos metabólicos y las toxinas. Sin embargo, si tienes un intestino poco saludable, tu cuerpo luchará para deshacerse de esas toxinas. Si esto ocurre, puede causar fatiga, enfermedades crónicas e inflamación en todo el cuerpo, entre otras.

Es por eso que las personas experimentan síntomas como confusión mental, diarrea, estreñimiento, gases, dolor en las articulaciones, etc.

Puede que no te des cuenta, pero el cerebro es el segundo intestino; por lo tanto, si tu intestino no funciona, tu cerebro también vivirá en una constante lucha.