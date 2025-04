Por qué se recomienda evitar el uso de auriculares inalámbricos, según un experto

El uso de auriculares para aislarse del resto del mundo ganó popularidad y, ahora, el modelo inalámbrico facilita usarlos todo el tiempo. Ya sea para viajar en transporte público, entrenar y hasta caminar, modificó la vida de las personas. Sin embargo, estos dispositivos podrían tener consecuencias negativas en la salud. Qué dicen los expertos.

El psicólogo Marcos Apud, Magister internacional en psicoterapia cognitiva en la Universidad de Santiago de Chile y autor del libro Mucho más que humanos de la editorial argentina Galerna, explicó porqué las personas deberían dejar de usar auriculares inalámbricos y los problemas que podrían ocasionar en la salud.

“Básicamente porque los auriculares inalámbricos te fríen el cerebro de a poco”, sostuvo en un video que publicó en su cuenta de Instagram donde señaló que estos dispositivos producen una cantidad de ondas electromagnéticas (EMF) significativamente más altas que los auriculares con cable.

Al respecto señaló: “Solo personas con alta sensibilidad pueden percibir las sensaciones que emanan estas ondas, muchas veces en forma de calor en los oídos, dolores de cabeza, mareos, y alteraciones del sueño”. "Se siguen estudiando los efectos a medianos y largo plazo de mantener EMF cerca de nuestro cuerpo, en especial lo que generan en la barrera hematoencefálica, pero se estima que podría permitir la entrada libre de toxinas en el cerebro”, advirtió el psicólogo de la Universidad Nacional del Salvador.

Para convalidar su teoría, Apud citó un estudio publicado en 2011 por Volkow et al. en la revista “Journal of the American Medical Association” (JAMA) que menciona los posibles efectos biológicos de las EMF-RF en el cuerpo y el cerebro. Y otro estudio del Programa Nacional de Toxicología de EE. UU. (NTP) publicado en 2018, que encontró que la exposición crónica a altos niveles de radiación de radiofrecuencia de teléfonos celulares provocó tumores en el corazón de ratas macho.

Y remarcó: “La investigación científica en este campo continúa evolucionando y es importante estar atento a las actualizaciones por parte de expertos en electromagnética, sin embargo, podemos prevenir antes que lamentar, si es que se confirman las hipótesis que se manejan”.

“¿Pondrías tu cabeza entre dos hornos a microondas?”, cuestionó el psicólogo a sus seguidores y recomendó: “Puedes empezar a evitar el uso de auriculares inalámbricos y utilizar tu teléfono celular siempre con manos libres y lejos de tu cabeza (o con auriculares con cable)”.