¿Por qué la farmacias quitan el troquel de las cajas de los medicamentos?

Por qué se le saca el troquel a los medicamentos.

Al concurrir una farmacia, los medicamentos antes de ser puestos a la venta pasan por un proceso en el cual se les quita el troquel, más conocido como el código de barras, y el mismo es pegado en un papel. Un procedimiento tan común y repetido en cualquier parte del país pero que pocos conocen la utilidad del mismo. Uno que es de gran ayuda para evitar ciertas maniobras de fraude.

Al presentar la receta en el mostrador, el farmacéutico se dirige hacia el depósito, toma la caja del medicamento y le hace una pequeña intervención con un cúter. El fragmento extraído queda pegado en un papel que nunca llegará a manos del consumidor.

"Necesito que por favor alguien me explique porque en el año 2025 en las farmacias de Argentina todavía tienen que sacar un troquel con trincheta de cada medicamento y pegarlo con voligoma a la receta…", expresó Anaiparraguirre. Una consulta que despertó la curiosidad de varios, mientras que otros señalaron que muchas farmacias comenzaron a usar un sistema digital que reemplaza este proceso con un token que llega vía mail.

La explicación de este proceso es bastante simple, debido a que se pone en marcha cuando se trata de la venta de un medicamento comprado por obra social o sistema de salud. La sustracción del troquel le permite certificar a la farmacia que el producto fue vendido a una persona determinada. Es una manera de comprobar que la operación existió, se registró y así poder solicitar el reintegro más adelante.

Una práctica que no es necesaria desde el 2016, debido a que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aplicó un sistema de trazabilidad que permite realizar verificaciones sobre los medicamentos que hayan sido vendidos. No obstante, la práctica de cortar el troquel, pegarlo en un papel y guardarlo por parte de la farmacias sigue estando vigente por si los datos digitales en algún momento presentan un error o no se encuentran disponibles.

PAMI: los requisitos para acceder a medicamentos gratis en mayo

Se establecieron una serie de requisitos para que los afiliados a PAMI puedan calificar a la entrega de medicamentos con una bonificación absoluta. Solo es necesario estar dentro de los requerimientos y llevar a cabo un pequeño proceso de registro que se puede realizar desde la comodidad del hogar.

Tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos: un límite que se incrementa a 3 haberes en caso de convivir con alguien con discapacidad.

un límite que se incrementa a 3 haberes en caso de convivir con alguien con discapacidad. No ser dueño de más de una propiedad, autos de lujos o embarcaciones.

No tener medicina prepaga o que tu gasto en medicamentos sea superior al 15% de los ingresos.

Aquellas personas con tratamientos para cáncer, VIH y diabetes pueden acceder de todas formas sin importar los ingresos.

¿Cómo pedir los medicamentos?

De manera presencial

Usar la credencial de PAMI vigente y el DNI.

En la sucursal de PAMI más cercana a tu hogar.

Si no podés ir, un familiar puede llevar tu DNI y una autorización simple.

Hasta cuatro medicamentos se aprueba en el instante

Cinco o más requiere formulario.

De manera online