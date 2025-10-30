Mejor que abdominales: 3 posturas de yoga para tonificar el vientre y definir la cintura.

Existe una rutina de yoga que es ideal para fortalecer el abdomen en casa y definir la cintura. Si ya te cansaste de los abdominales tradicionales, estos tres ejercicios que demandan menos movimiento te van a encantar. No vas a necesitar hacer el rango completo de movimiento de los abdominales tradicionales, y aún así, vas a tonificar tu vientre.

El yoga es una disciplina ancestral que además de tener grandes beneficios para la mente, te ayuda a tonificar varios músculos del cuerpo. Esta rutina breve fue creada por la influencer Yogui Lover, quien comparte rutinas de yoga en su cuenta de TikTok. Se aconseja que mires el video para comprender mejor los ejercicios.

Esta rutina es muy fácil de hacer en casa, sin importar tu edad ni qué tan seguido hagas actividad física. Además, te va a ayudar a eliminar o prevenir los dolores de espalda baja y aliviar molestias en la columna. Necesitás colocarte en los pies o a los costados de la cama. Si tenés un yoga mat, podés usarlo. Sino, acostate directamente en el suelo boca arriba.

Rutina de yoga para fortalecer el abdomen y darle forma a la cintura

Ejercicio 1

Acostate en el suelo al borde de la cama, con la cola apoyada contra la cama y las piernas en alto. Flexionalas llevándolas hacia tu pecho, como haciendo abdominales, mientras las agarrás con las dos manos y te hacés bollito. Soltá, estirá y llevalas para arriba. Repetí durante 30 segundos.

Ejercicio 2

Quedate acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los dos brazos estirados a los costados del cuerpo. Mové la cadera de un lado al otro, balanceando las piernas. El costado de tus muslos debe tocar el piso hacia a la izquierda y luego hacia la derecha, mientras hacés torsión con el torso para el lado opuesto. Repetí durante 30 segundos.

Ejercicio 3

Una vez más, mantenete acostado boca arriba. Los brazos, estirados a los costados del cuerpo y apoyados en el suelo. Elevá tus piernas estiradas, con las rodillas levemente flexionadas, y hacé fuerza con el abdomen para dar un pequeño saltito hacia arriba. Luego llevalas hacia abajo. Repetí por 30 segundos.