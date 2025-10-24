No es con gimnasio: 6 posturas de yoga para tonificar glúteos y piernas, según una experta.

Tonificar los glúteos y las piernas con yoga es posible si elegís las posturas correctas. Si bien para crecer el glúteo es fundamental levantar peso en el gimnasio, lo cierto es que el tren inferior se puede tonificar perfectamente a través del yoga.

El yoga es una herramienta ancestral que no solamente sirve para calmar la mente y reducir el estrés y la ansiedad, sino también para tonificar el cuerpo, mejorar el equilibrio, la fuerza y la concentración.

La profesora de yoga Julia Grata compartió una rutina de yoga fácil para principiantes que consta de seis posturas en total. Es ideal para quienes quieran iniciarse en el yoga, y a su vez, tonificar los glúteos y las piernas. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video para comprender bien las posturas.

6 posturas de yoga para tonificar glúteos y piernas

1. Guerrero III

Ponete de pie y extendé la pierna izquierda hacia atrás, con las rodillas estiradas, formando un ángulo de 90 grados, haciendo equilibrio con el pie derecho. Llevá tu torso hacia adelante levemente, mientas estirás los brazos hacia adelante.

Posturas de yoga para tonificar glúteos y piernas.

Mantenete en esa posición durante 30 segundos, apretando los glúteos y las piernas para que trabajen bien. Cambiá de pierna y repetí lo mismo. Hacé 3 repeticiones. Además de tonificar el tren inferior, esta postura también te ayuda a trabajar el equilibrio.

2. Águila

Ponete de pie, haciendo equilibrio sobre el pie izquierdo. Cruzá la pierna izquierda, enroscándola en tu pierna derecha. Bajá la cola e incliná levemente el torso hacia adelante.

Posturas de yoga para tonificar glúteos y piernas.

Los brazos tienen que ir entrecruzados entre sí, a la altura de tu cara. Mantenete así 30 segundos y hacé lo mismo con la otra pierna. Hacé 3 series en total.

3. Silla

Parate con los dos pies juntos y hacé una sentadilla, sin bajar tanto la cola. La espalda tiene que estar derecha y arqueada, con el torso inclinado levemente hacia adelante. Los brazos hacia arriba extendidos, apuntando al cielo. Quedate así 30 segundos y hacé 3 repeticiones.

Posturas de yoga para tonificar glúteos y piernas.

4. Triángulo

Parate con los dos pies bien separados, lo más que puedas. La punta del pie tiene que apuntar al frente, y el otro pie al costado. Los brazos tienen que ir estirados a cada costado del cuerpo, formando una especie de aletas de avión.

Posturas de yoga para tonificar glúteos y piernas.

Llevá el torso y los brazos (en bloque) hacia un costado para hacer una torsión y tocar tu pie con una de las manos. La cabeza tiene que mirar hacia el techo. Mantenete ahí 30 segundos y luego hacé lo mismo del otro lado, 3 series en total.

5. Árbol

Ponete de pie en uno de tus dos pies y apoyá la planta del otro sobre tu muslo contrario, formando una especie de 4. Apoyá una palma de la mano contra la otra, como si estuvieses rezando. Hacé lo mismo con el pie contrario y repetí 3 veces.

Posturas de yoga para tonificar glúteos y piernas.

6. Puente con pierna extendida

Acostate boca arriba con las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Levantá una de las piernas hacia arriba. Levantá la pelvis hacia arriba, apretando los glúteos. Apoyá los brazos en el suelo, extendidos, a los costados de tu cuerpo. Repetí lo mismo con la pierna contraria. Hacé 3 series.