Equivale a 100 flexiones de brazos: la postura de yoga para tonificar el abdomen y los biceps desde casa

Cada vez más personas practican yoga alrededor del mundo como una forma complementaria de cuidar su salud. Para los principiantes, muchas veces las posturas de equilibrio cuestan más, pero son las ideales para tonificar específicamente distintos músculos corporales.

Las posturas de Bakasana, que conocemos como Grulla, y de Kakasana, que conocemos como Cuervo, suelen ser las primeras pruebas de equilibrio sobre brazos que se logran. Son posturas que le permiten a las personas sentirse fuertes y flexibles a la vez, inspirándolos a nuevos desafíos dentro de la práctica.

Qué postura es mejor: ¿Cuervo o Grulla?

Aunque el Cuervo y la Grulla son dos posturas distintas muchos las practican como variaciones la una de la otra. En la postura del cuervo, los brazos están flexionados y las rodillas descansan sobre la parte alta de los brazos.

En la postura de la grulla, los brazos están estirados y las rodillas se acercan más a las axilas.

Aunque a algunas personas les sale más fácil una de las dos, no hay una postura por sobre la otra. La mejor recomendación es probar cuál se adapta mejor a la flexibilidad de tu cuerpo y optar por ella.

Para hacer cualquiera de las dos se debe activar el abdomen, presionar bien las manos contra el piso, activar los omóplatos y juntar las piernas hacia el centro.

Los beneficios del Cuervo y la Grulla y cómo hacerlas

Como todos sabemos, el yoga en general es beneficioso para el estado físico de las personas, pero también para el estado mental. Algunos de los beneficios principales de la práctica tienen que ver con la capacidad de concentración, la respiración conciente y el conocimiento del cuerpo.

Hilando más fino, algunas de las posturas del yoga trabajan músculos específicos y ayudan a tonificar el cuerpo. En el caso del cuervo y la grulla los beneficios principales son:

El fortalecimiento de los abdominales, los brazos y las muñecas.

La elongación de la parte alta de la espalda y la ingle interna.

El aumento de la confianza en uno mismo y la conexión mente-cuerpo.

Para hacer estas posturas, podés seguir el siguiente paso a paso: