La bebida que los argentinos consumen todos los días y no saben que beneficia su microbiota.

La microbiota comenzó a ser tenida en cuenta en profundidad durante los últimos años. Y es que, con el aumento de la conciencia sobre la alimentación, aquella empezó a ser tomada como un factor clave en la salud del cuerpo. En este sentido, Tim Spector, un especialista en microbiota y cofundador de la empresa de nutrición Zoe, habló sobre cómo el consumo habitual de café afecta de manera directa sobre la flora intestinal.

Antiguamente, se consideraba al café como una bebida que afectaba de manera negativa al organismo, y hasta resultaba peligrosa. Sin embargo, según Spector: "El café no solo te despierta por la mañana, también despierta a tus microbios intestinales".

El café beneficia a la microbiota intestinal según un especialista.

En este sentido, Spector habló sobre un estudio de su empresa de nutrición publicado en Nature, en el que se sostiene que: "Los científicos de Zoe han completado un estudio con más de 20.000 personas, el cual arrojó resultados increíbles al mostrar que el microbio del café tiene una de las asociaciones más fuertes con el consumo de esta bebida que se puede encontrar entre cualquier microbio y producto alimenticio".

Siguiendo esta línea, se demostró que la bacteria Lawsonibacter asaccharolyticus era de 6 a 8 veces más abundante en bebedores de café, la cual "posee propiedades antiinflamatorias, reduce el riesgo de diabetes tipo 2 e incluso podría desempeñar un papel en la reducción del cáncer".

El café reduce las probabilidades de enfermedades cardiovasculares

Probablemente lo más increíble del estudio realizado por los científicos de Zoe es que demostró que "los bebedores de café presentan una menor tasa de enfermedades cardíacas y, probablemente, también vivan más tiempo". Varios estudios epistemológicos coinciden en una increíble cifra: 15%.

De todas maneras, Spector fue claro: "Como cualquier alimento, todo es personalizado. Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de personas promedio. Esto no significa que no hayan excepciones". A la vez, determinó: "No estoy diciendo que todo el mundo deba tomar café. Pero antes el café era demonizado como algo que te podía causar ataques al corazón y arritmias, y, de hecho, es todo lo contrario". En este sentido, el experto en microbiota intestinal recordó: "Cuando estudiaba medicina en la década de 1980, se creía que era muy peligroso, especialmente para el corazón".

Por último, Spector recomendó, con excepción de casos especiales, tomar entre dos y cuatro tazas de café por día. Como bien dejó en claro, todo consumo de alimentos es personalizado, por lo que cada quien debe tener un control sobre lo que consume o deja de consumir.