Qué pasa si como mantequilla de maní todos los días: el superalimento que los expertos recomiendan.

Comer mantequilla de maní todos los días tiene muchos más beneficios para la salud de los que la gente piensa. A pesar de que este alimento aporta muchas calorías, ya que se trata de una grasa saludable, tiene propiedades muy beneficiosas.

Si se consume en cantidades moderadas, puede ser un extra muy saludable que le podés agregar a tus comidas (ya sea al yogur, a una banana, a tus batidos, panqueques o lo que más te guste).

Ante la pregunta de qué pasa si se come todos los días mantequilla de maní, Kristen Lorenz, nutricionista y fundadora de Kristen Lorenz Nutrition, y Lauren Manaker, nutricionista y fundadora de Nutrition Now Counseling, respondieron a esta pregunta, en diálogo con Real Simple.

Qué pasa si como mantequilla de maní todos los días

1. Estarías comiendo más proteinas

En primer lugar, puede aumentar la ingesta de proteínas. Aunque no es una fuente especialmente alta en proteína, puede sumar a lo largo del día, especialmente si te cuesta alcanzar tus requerimientos, por ejemplo en el desayuno.

Es especialmente útil si seguís una dieta vegetariana o basada en plantas, o bien si querés aumentar tu masa muscular. Sin embargo, no es una proteína completa, por lo que conviene combinarla con otros alimentos para obtener todos los aminoácidos esenciales.

2. Menos hambre y más saciedad

Otro efecto es una mayor sensación de saciedad. Esto se debe a que combina grasas, proteínas y fibra en una misma porción, lo que ayuda a que te sientas lleno por más tiempo.

Estos nutrientes ralentizan el vaciado gástrico y ayudan a evitar picos bruscos de azúcar en sangre después de comer. Las grasas retrasan la digestión, la proteína estimula hormonas de saciedad y la fibra aporta volumen y enlentece la absorción de carbohidratos.

3. Corazón más saludable

También puede favorecer la salud cardiovascular. Su consumo diario puede ayudar a reducir el colesterol LDL (el “malo”) y aumentar el HDL (el “bueno”) gracias a sus grasas saludables.

Además, aporta magnesio, que ayuda a mantener una presión arterial saludable, y antioxidantes como la vitamina E, que protegen las células del daño.

4. Controla el azúcar en sangre

Otro beneficio es el control del azúcar en sangre. La combinación de grasa, proteína y fibra reduce el impacto glucémico de las comidas ricas en carbohidratos. Esto es importante porque los picos frecuentes de glucosa pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el tiempo.

Cosas a tener en cuenta

En general, para la mayoría de los adultos se recomienda consumir entre una y dos cucharadas por día para formar parte de una alimentación equilibrada. De todos modos, la cantidad ideal depende de las necesidades calóricas y nutricionales de cada persona.

Sin embargo, también hay posibles desventajas de consumir mantequilla de maní a diario. Al ser un alimento alto en calorías, es fácil consumirlo en exceso, lo que puede dificultar objetivos de control de peso si no se moderan las porciones.

Si por una cuestión de salud necesitás bajar de peso o mantenerte, lo ideal es que consultes con un nutricionista qué tan seguido te conviene comer mantequilla de maní y en qué cantidades. Además, algunos productos contienen azúcares añadidos, lo que puede afectar su impacto en la salud. Por esto, leé los ingredientes y asegurate que no tenga azúcares agregadas.