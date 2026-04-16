Jaume Giménez, nutricionista, aseguró que este es el mejor pan: "Se elabora con harina de grano completo".

No se trata de prohibir alimentos, es por eso que, Jaume Giménez, nutricionista de España, habló sobre el consumo de pan. Muchos dejan de lado esta harina a la hora de llevar adelante una dieta, pero la realidad es que las variantes menos refinadas son una buena manera de consumir hidratos saludables.

Asimismo, la especialista se refirió al descenso de consumo de pan en España, y desde Argentina se podría decir que la ecuación no cambia demasiado. Para ella, esta baja se da producto de "los cambios en los hábitos de alimentación y en el estilo de vida, así como a una mayor variedad de alimentos disponibles en la dieta". En este sentido, aseguró que el plan blanco sigue siendo el más consumido, pero que hubo "cambios que responden a una mayor preocupación por la salud y la calidad nutricional de los alimentos".

Cuál es la variante de pan más saludable para comer

Sobre cuál es la variante de pan más saludable para comer, Giménez recomedó el pan integral y aseguró que "sigue siendo minoritario el consumo frente al pan elaborado con harina refinada". Siguiendo esta línea, detalló que "la diferencia principal entre ambos tipos de pan está en el tipo de harina utilizada", y es que, "mientras el pan blanco se elabora con harina refinada, a la que se le han eliminado el salvado y el germen del cereal durante el proceso de refinado, el pan integral se elabora con harina de grano completo, que conserva todas las partes del cereal".

El pan integral es la variante más saludable de este alimento.

Al respecto, sostuvo: "Esto hace que el pan integral tenga un mayor contenido de fibra, más vitaminas del grupo B y más minerales, como hierro, magnesio y zinc, además de una mayor capacidad de saciedad", y aseguró: "Suele presentar un índice glucémico más bajo que el pan elaborado con harina refinada, lo que favorece una absorción más lenta de la glucosa y una respuesta insulínica más estable".

Asimismo, la especialista indicó que "la fibra que contiene el pan integral contribuye al buen funcionamiento del tránsito intestinal", y que, a la hora de perder peso, "en términos calóricos, los distintos tipos de pan integral tienen un aporte energético muy similar al del pan blanco, aproximadamente entre 240 y 270 kcal por cada 100 gramos", por lo que los beneficios se centran únicamente en "su mayor contenido nutricional como vitaminas, minerales, fitoquímicos y fibra, que entre otras cosas, favorece la saciedad y puede ayudar a controlar mejor la ingesta total de alimento".