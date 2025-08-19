Hal Paz, doctor que habló de la relación cuerpo-mente: "Puede ayudarse usted mismo y a su médico"

Qué dijo el profesional de la salud sobre la relación cuerpo-mente.

El sistema de salud moderno generalmente separa lo físico de lo emocional, tratando el cuerpo por un lado y la mente por otro, pero, de acuerdo a lo expuesto el doctor Harold Paz, esta división "no es del todo precisa". Para el profesional, reconocer la interrelación entre esas dimensiones da lugar al abordaje de patologías de forma más efectiva, ya sean enfermedades cardíacas agravadas por el estrés o trastornos mentales afectados por desequilibrios biológicos

El doctor Paz señaló que "tratar las causas físicas y los síntomas es solo la mitad del trabajo", ya que los pacientes también necesitan soporte emocional para lidiar con el peso de su enfermedad. Inversamente, en patologías como la depresión o la adicción -que tienen componentes físicos y emocionales- explicó que "un plan de tratamiento exitoso aborda tanto los factores físicos como los elementos emocionales", por lo que demostró que un enfoque holístico no suma solo a la salud física, sino a la recuperación emocional y mental.

Desde los años sesenta, los médicos aprendieron a ver la salud mental por separado de la física. Sin embargo, Paz reflexionó sobre cómo esta visión lo impactó trabajando como neumonólogo. Por ejemplo, preguntó cómo se sentía un paciente con fibrosis pulmonar al moverse siempre con un tanque de oxígeno. La distancia entre especialidades realzó la urgencia de "un sistema que trate a la persona como un todo".

"Mientras más nos concentremos en comprender la interacción de la salud física y la salud emocional, mejor nos anticiparemos a los problemas complejos y podremos tratarlos", precisó. "Puede ayudarse usted mismo y a su médico contándole los desafíos emocionales que atraviesa. Juntos podemos crear un nuevo modelo de atención de salud que trate a la persona como un todo, no solamente como si solo fuera un cerebro y un cuerpo", sentenció.