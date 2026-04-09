Envejecimiento activo: la página donde podés descargar ejercicios de memoria gratis (Créditos: Freepik)

Con el paso de los años, los adultos mayores tienden a perder la memoria, pero diferentes investigaciones neuropsicológicas han revelado que las dificultades de este tipo asociadas a la edad tienen solución. Una de las principales claves está en seguir hábitos saludables y hacer ejercicios para que la mente se mantenga activa. Por suerte, la organización Ejercicios de Memoria ofrece actividades completamente gratuitas.

De acuerdo a la organización especializada, la memoria suele depender de factores genéticos y biográficos. Sin embargo, la práctica regular de ejercicios de memoria diariamente mejora el funcionamiento de esta capacidad cognitiva. Se trata de un proceso metal estrechamente ligado a la edad y suele ser de las situaciones más típicas que llegan con el envejecimiento tras pasar los 60 años.

Cómo conseguir ejercicios de memoria gratis: a dónde descargarlos

La organización ofrece en su página oficial (www.ejerciciosdememoria.org) ejercicios para mantener activa la mente. Cada semana se publica un documento con diferentes actividades para realizar y se pueden descargar totalmente gratis. Eso sí, hay que esperar hasta la siguiente semana para conocer los resultados y saber si los respondiste correctamente.

Los ejercicios para la memoria se pueden descargar online completamente gratis (Créditos: Freepik)

Además, en el apartado "Ejercicios de memoria" del sitio se puede encontrar una larga lista de actividades subidas en semanas o meses previos. También, la organización ofrece la posibilidad de registrarse con un nombre y mail para recibirlos a tu correo electrónico directamente.

"Lo que no se usa se pierde": por qué es clave trabajar la memoria

Desde la organización remarcan que es clave ejercitar el cerebro y mantenerlo en forma como si fuera cualquier otro músculo del cuerpo. "En caso contrario, se produce un progresivo deterioro que termina por afectar a su buen funcionamiento", advierten.

Los ejercicios de memoria son buenos para trabajar a cualquier edad (Créditos: Freepik)

En ese sentido, especialistas explican que la plasticidad cerebral es la capacidad del órgano que le permite modificar su estructura y hacer nuevas sinapsis o conexiones nerviosas. "Está demostrado que los nuevos aprendizajes y la actividad mental continuada favorecen su desarrollo", remarcan.