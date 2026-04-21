La notificación fue publicada en el Boletín Oficial.

El gobierno nacional dio de baja otras cuatro prepagas del registro oficial al detectar incumplimientos en las exigencias regulatorias, continuando de esta manera con el plan de exclusión de agentes en situación irregular. La decisión fue instrumentada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La notificación fue publicada en el Boletín Oficial; allí se indica el rechazo a la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a cuatro entidades que “no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes".

Esta disposición las inhabilita para comercializar planes de salud y para actuar como agentes de seguro. En esta ocasión, las entidades afectadas son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

"La Superintendencia de Servicios de Salud comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado, de las siguientes entidades: - SU MEDICINA ASISTENCIA S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4) - INSTITUTO PANAMERICANO DE SALUD S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0) - IMEDICAL S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1) - SERES (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)", publicó el Gobierno este martes en el Boletín Oficial.

¿Por qué se dieron de baja las prepagas?

La SSS sostuvo que la baja de estas cuatro entidades se decidió en el marco del "reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo”.

Además, el objetivo es garantizar transparencia, "información confiable para los usuarios y reglas claras para los Agentes del Seguro de Salud”. Con esta nueva medida, ya son 166 los agentes alcanzados por "procedimientos de rechazo de inscripción definitiva", en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y "compitan libremente en el mercado”.

El último listado de prepagas rechazadas por la SSS incluía a Círculo Médico de San Luis; Círculo Médico de Bragado; Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima; Protección Médica SRL; ECSA Salud; Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina; And the Yellow Too S.A.; Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario; Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

En ese momento, el gobierno de Javier Milei había señalado que se trataba de una etapa más dentro de un plan de fiscalización más amplio. Desde la SSS, el objetivo es contar con un registro actualizado que refleje únicamente a prestadores activos, con capacidad real de brindar cobertura. El proceso continuará mientras se detecten irregularidades o incumplimientos en los requisitos mínimos para operar dentro del sistema de salud privado.