La dispepsia funcional se relaciona con tu estrés y hábitos alimenticios diarios.

Sentirse lleno rápidamente o con ardor después de comer no es normal. Estos son síntomas de dispepsia, un trastorno que afecta al treinta por ciento de los argentinos. Así lo advierten especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA. Es crucial entender sus causas para buscar ayuda adecuada.

Existen dos tipos principales de dispepsia que debés conocer. La dispepsia funcional está relacionada con el estrés y los hábitos alimenticios. La dispepsia orgánica puede indicar enfermedades de fondo como úlceras o problemas graves. Distinguirlas requiere siempre la evaluación de un profesional médico.

¿Por qué aparece la dispepsia y cómo reconocerla?

El doctor Jorge Olmos, Jefe de Neurogastroenterología del Hospital de Clínicas, es claro. La dispepsia funcional representa aproximadamente el setenta por ciento de los casos. Su origen está en el estilo de vida y factores externos como la alimentación. La orgánica puede estar ligada a afecciones que necesitan tratamiento específico.

Los síntomas son una señal de alarma que tu cuerpo envía. Dolor abdominal en la parte superior del estómago es común. Sensación de llenura precoz tras comer poca cantidad es otro indicio. Una persistente sensación de ardor o acidez también caracteriza este malestar.

El peligro de la automedicación: por qué no es solución

Muchos recurren a antiácidos de venta libre ante el primer síntoma. Los especialistas del Clínicas advierten que esto puede ser riesgoso. Estos medicamentos pueden enmascarar los síntomas de una patología de base más compleja. Lo que parece un malestar simple podría estar relacionado con algo grave.

Los especialistas advierten que la automedicación puede enmascarar problemas más graves.

“Acudir a un especialista es clave”, insiste el doctor Olmos con firmeza. Solo un profesional puede determinar si tu dispepsia es funcional u orgánica. Un diagnóstico correcto a tiempo puede cambiar por completo el pronóstico. No subestimes un síntoma digestivo que se repite con frecuencia.

El impacto real de la dispepsia en tu vida diaria

Este trastorno va mucho más allá de un simple malestar momentáneo. Afecta significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Genera incomodidad constante, ansiedad y problemas en el rendimiento laboral. El impacto psicológico y social es profundo y no debe minimizarse.

En el Hospital de Clínicas, estos casos son mayoría en las consultas. La dispepsia funcional y el Síndrome del Intestino Irritable constituyen el setenta por ciento. Esto refleja una problemática nacional vinculada a nuestros hábitos modernos. El estrés y la mala alimentación son protagonistas de esta epidemia silenciosa.

Consejos prácticos para prevenir y manejar los síntomas

Modificar pequeños hábitos puede marcar una gran diferencia en tu digestión. Reducir el tamaño de las porciones en cada comida es fundamental. Comer en pequeñas cantidades de forma frecuente alivia la presión estomacal. Facilitás así el proceso digestivo y evitás la sensación de plenitud.

Masticar adecuadamente cada bocado es un paso que muchos olvidan. Una buena masticación reduce la carga de trabajo de tu estómago. Esto disminuye significativamente la aparición de síntomas molestos después de comer. Dedicale tiempo a tus comidas, sin apuros y conscientemente.

Modificar el tamaño de tus porciones al comer puede aliviar los síntomas.

Controlar el consumo de alimentos grasos y picantes es esencial. Estos productos irritan el revestimiento interno de tu estómago. Suelen agravar los síntomas de dispepsia y generar más acidez. Optá por preparaciones más simples y condimentadas con moderación.

Moderar el alcohol y la cafeína es otro punto crítico. Ambas sustancias irritan directamente tu sistema digestivo. Están fuertemente asociadas a la aparición de episodios de dispepsia. Reemplazarlas por agua o infusiones suaves puede traer gran alivio.