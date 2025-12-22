El fármaco, aprobado recientemente por la ANMAT, se comercializa bajo el nombre Mounjaro.

Hace una semana en la Argentina se consigue un nuevo medicamento inyectable para adelgazar: el Tirzepatida. Su presentación en el país estuvo a cargo del médico y cardiólogo Jorge Tartaglione, quien aseguró que se trata de una novedad “que revolucionó el mundo”.

Tartaglione también explicó cómo se aplica y cuáles pueden ser sus efectos secundarios de la Tirzepatida. “Cuando comemos, nuestros intestinos liberan unos mensajeros que le dicen al páncreas: ‘Acomodemos esta energía’”, relató. “Después, esos mismos mensajeros le dicen al cerebro: ‘Esperá que está comiendo’ y al estómago le piden que se vacíe lentamente. Por último, regresan al páncreas y dan una orden: ‘Regulemos esta insulina porque hay que llenar de energías las células’”, detalló el médico.

En Argentina, más de la mitad de los adultos (alrededor del 60%) tiene exceso de peso (sobrepeso u obesidad), y aproximadamente un 25% a 28% de la población adulta padece específicamente obesidad, una cifra que aumentó significativamente, con impactos graves en la salud y una tendencia alarmante también en niños y adolescentes, donde cerca del 40% tiene exceso de peso.

Cómo funciona el Tirzepatida

El fármaco, aprobado recientemente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se comercializa bajo el nombre Mounjaro y generó una enorme expectativa tanto en el ámbito médico como entre los pacientes, por sus resultados inéditos en control glucémico y descenso de peso.

Según el médico, la nueva droga "es genial" porque actúa sobre la grasa y puntualizó que lo primero que hace es "actuar sobre otro mensajero denominado GIP, que sería como el encargado del depósito: el que indica: ‘ésta energía va acá, y ésta otra, allá’. Y es la que gastamos a diario".

“En los obesos, toda esa energía está desacomodada y son personas que acumulan, acumulan y acumulan”, graficó el médico. En este sentido, el medicamento hace que el estómago se vacíe menos y que las personas coman lento. Además, "lo agarra al encargado del depósito y lo ordena. Por lo tanto vas a tener menos hambre, más saciedad y tu energía va a estar acomodada”.

Las contraindicaciones del nuevo medicamento para adelgazar

Al ser consultado por las contraindicaciones, el cardiólogo mencionó que "a lo sumo te puede dar náuseas o un cuadro biliar”. También aclaró que si bien un cuadro más agudo, como por ejemplo una pancreatitis, es posible, “las probabilidades son muy pocas”.

Durante su paso por los estudios de LN+, el médico expresó que en 40 años de profesión "es la primera vez que veo algo así. Esto no es una película de Harry Potter. No es magia: es ciencia. Es una revolución mundial”.

Cuánto sale el Tirzepatida

Con respecto al precio del nuevo medicamento, Tartaglione resaltó que "no estará incluido dentro del plan de cobertura de las prepagas", pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado donde manifestó la necesidad de que este tipo de medicamentos sea "accesible" para una porción importante de la sociedad. Además, el experto recomendó “no comprar el Tirzepatida en internet: es mejor adquirirlo en una farmacia autorizada”.

Es un medicamento inyectable de aplicación semanal, que se presenta en una lapicera prellenada KwikPen, similar a las utilizadas por personas con diabetes para aplicarse insulina. Mounjaro se vende bajo receta médica y actualmente está disponible en dos presentaciones: