Pasar largas horas sentado en la oficina puede ser más perjudicial para la salud de lo que muchos creen, especialmente para la presión arterial y los niveles de glucosa. Sin embargo, un estudio reciente propone una solución simple y efectiva: levantarse y caminar cinco minutos cada media hora.

Investigadores analizaron a once adultos que permanecieron sentados durante ocho horas, simulando una jornada laboral típica, y los dividieron en grupos con diferentes pautas de movimiento. Algunos caminaron un minuto cada 30 o 60 minutos, otros cinco minutos cada hora o media hora, y un último grupo no caminó en absoluto.

Los resultados fueron contundentes para quienes caminaron cinco minutos cada media hora, ya que experimentaron una reducción significativa en la presión arterial y en los picos de azúcar post comidas, que descendieron hasta un 58%. Esto sugiere un impacto metabólico inmediato y positivo tras la ingesta de alimentos.

A pesar de la muestra pequeña, los autores advierten que estos hallazgos deben tomarse como una referencia inicial y no una regla definitiva para todos. No obstante, un análisis de la Universidad de Harvard respalda estos datos, destacando que los descansos breves para caminar contrarrestan los efectos negativos de estar sentado mucho tiempo.

Los resultados del estudio de Harvard

Según Harvard Men’s Health Watch, caminar cinco minutos cada media hora fue la única pauta que logró disminuir de forma significativa la glucemia y la presión arterial. Además, todas las pausas estudiadas lograron bajar la presión arterial sistólica entre cuatro y cinco puntos, lo que podría traducirse en un 15% menos de riesgo de enfermedades cardíacas.

Los expertos remarcan que caminar es un ejercicio accesible, que no requiere equipamiento ni gimnasio, y que se puede incorporar fácilmente al día a día. También fortalece músculos y huesos, siendo especialmente beneficioso para mujeres con baja densidad ósea.

Además de mejorar el ánimo y ayudar a quemar calorías, caminar reduce el riesgo de diabetes tipo 2, especialmente en personas prediabéticas. Aunque no existe una cifra exacta ideal, la recomendación general es caminar cinco minutos cada media hora sentado, sumando casi 80 minutos diarios. Incluso con solo 20 minutos diarios, ya se notan efectos positivos en la salud cardiovascular.

Para quienes buscan sumar más pasos en la rutina laboral, Albert Matheny, dietista registrado y cofundador de SoHo Strength Lab, aconseja acciones prácticas: elegir rutas más largas para ir al baño o llenar la botella de agua, estacionar el auto lejos, caminar durante llamadas telefónicas y optar por escaleras en lugar de ascensores.