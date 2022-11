Ante el aumento de casos de covid, PBA pide que se apliquen las dosis de refuerzo

Nicolás Kreplak confirmó que en PBA el aumento fue del 100% pero eso no se tradujo en mayores muertes ni internaciones. Explicó que se trata de una nueva variante de Ómicron.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que en la provincia de Buenos Aires hubo un aumento del 100 por ciento de los casos de Covid-19 y aclaró que no se trata de un nuevo brote y el aumento de contagios no provocó aumento de internaciones. Recordó a la población la importancia de aplicarse el refuerzo de la vacunación.

En diálogo con El Destape Radio, Kreplak afirmó que “estamos en un aumento de casos de Covid por una nueva variante de la Omicrón”, pero que "los casos aumentan sin aumento de internaciones". El ministro de la cartera de Salud bonaerense recordó que "en términos formales seguimos en pandemia, según la Organización Mundial de la Salud" y afirmó que "estamos en un aumento de casos de Covid, que ya se veía venir porque hace unos meses empezaron a verse nuevas variantes en Europa".

El ministro aclaró que el impacto del aumento en toda la provincia se detectó por medio de las unidades de vigilancia epidemiológica a través de las cuales se observó un aumento de las consultas de cuadros respiratorios y un aumento de la positividad en los testeos de vigilancia de Covid-19.

En este sentido, Kreplak recordó la importancia de recibir los refuerzos de las vacunas y explicó: "Las vacunas que ya tenemos cubren la nueva variante de Omicron. Son efectivas". Y puntualizó que "para los menores de 50 no hay por ahora un tercer refuerzo".

Más temprano, en otra entrevista radial, el ministro de la cartera sanitaria bonaerense enfatizó en los cuidados preventivos. "Si uno va a un lugar cerrado o que le genera alguna desconfianza y se siente más seguro usando barbijo, que lo use", señaló. También en Twitter, pidió "no aflojar" con los esquemas de vacunación, a pesar de que "hace unos cuantos meses que recuperamos la plena normalidad, los eventos sin aforos, la vida sin barbijo y más, sin mayores riesgos".

"Si uno está enfermo, no ir a trabajar o a la escuela, porque va a contagiar a otros. Después, ventilación y aislamiento. Eso es lo más importante", enfatizó. El propio Consejo Federal de Salud (Cofesa) también señaló su preocupación por "la falta de percepción de riesgo" del coronavirus. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recordó que se trata de "un virus que si nos infecta no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100 %. Por lo tanto, se va a sumar a los virus estacionales todos los inviernos".

Cómo es el esquema de vacunación

A partir de los 6 meses hasta los 2 años inclusive se necesitan 2 dosis

Desde los 3 años hasta los 18 se necesitan 3 dosis

Desde los 18 años hasta los 50 se necesitan 4 dosis

Los mayores de 50 años necesitan 5 dosis

Los mayores de 18 y que tengan alguna enfermedad crónica necesitan 5 dosis

¿Dónde vacunarse?

En la provincia de Buenos Aires, los centros de vacunación, junto con los horarios, se pueden encontrar acá:

Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, al menos por esta semana, las postas habilitadas son:

Club San Lorenzo (Avenida La Plata 1782)

Centro Islámico (Avenida Intendente Bullrich 55)

Colegio de Abogados (Avenida Corrientes 1441)

Detectar Devoto (Francisco Beiró 4629)

El ministerio de Salud de la Ciudad (Avenida Amancio Alcorta 2100)

Excepto esta última sede, que funciona solo hasta el mediodía, el resto de los vacunatorios están abiertos de 8 a 16.45. Y los únicos que abren los fines de semana son el Centro Islámico y la sede del club San Lorenzo.