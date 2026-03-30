El ACA cambió una histórica estación y suma beneficios clave para los automovilistas en rutas

Moverse por las rutas de Argentina empieza a cambiar. El ACA avanzó con una renovación que suma tecnología, nuevos servicios y beneficios concretos para quienes viajan en autos, en un contexto donde la movilidad evoluciona. El cambio se materializó en Córdoba, con la reinauguración de una estación clave que ahora incorpora herramientas que apuntan tanto al presente como al futuro del transporte.

Un cambio que impacta en cómo cargar nafta y usar las rutas

La Unidad Servicial de Villa María, uno de los puntos históricos del ACA, fue renovada con una infraestructura moderna y nuevas prestaciones.

Entre los principales cambios aparecen dos novedades que marcan tendencia:

Sistema de autodespacho de combustible

Incorporación de cargador eléctrico para autos

Esto implica una transformación en la experiencia del usuario en rutas, donde la carga de nafta y energía empieza a adaptarse a nuevas demandas. Uno de los puntos más relevantes es el impacto directo en el bolsillo.

El nuevo sistema de carga eléctrica permite acceder a descuentos a través de una app:

30% de descuento para socios del ACA en puntos específicos

10% de descuento en la red ETIA a nivel país

Este esquema busca incentivar el uso de nuevas tecnologías en autos, mientras mantiene beneficios dentro de la red tradicional.

Córdoba como punto clave del cambio

La renovación en Córdoba no es casual. Villa María es un nodo importante en la circulación regional y un punto histórico dentro de la red del ACA.

La modernización de esta estación refleja una estrategia más amplia: actualizar la infraestructura en rutas sin perder presencia federal.

Además, la estación mantiene servicios clásicos que siguen siendo centrales para los automovilistas:

Lubricentro y boxes

Lavadero

Seguros y atención administrativa

Expendio de combustible

Trámites como licencia internacional

Qué cambia para quienes viajan en autos

Más allá de la infraestructura, el cambio apunta a una experiencia distinta en las rutas:

Mayor autonomía en la carga de combustible

Integración de tecnología digital

Opciones para autos eléctricos

Más servicios en un mismo punto

En ese sentido, el ACA busca adaptarse a un escenario donde la movilidad ya no depende solo de la nafta, sino de una combinación de soluciones.

Un modelo que apunta a expandirse

La renovación en Córdoba forma parte de un proceso más amplio dentro del ACA, que busca modernizar su red en todo el país.

El objetivo es claro: sostener su presencia histórica en rutas, pero incorporando tecnología y servicios acordes a las nuevas formas de viajar.

El futuro de las rutas ya empezó

La reinauguración de esta estación no es solo una mejora puntual. Marca un cambio en cómo se entienden los servicios para automovilistas.

Entre la nafta, la energía eléctrica y la digitalización, el modelo tradicional empieza a transformarse.

Y para quienes recorren rutas en autos, ese cambio ya empieza a sentirse.