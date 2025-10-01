Choque múltiple fatal en la autopista Rosario-Buenos Aires: un camionero muerto y varios heridos

A pesar del fuerte apoyo que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mostró al presidente Javier Milei, los recursos para infraestructura no aparecieron y la situación crítica en seguridad vial se profundiza. En este marco, un grave accidente ocurrió en las primeras horas de este miércoles sobre la autopista Rosario-Buenos Aires: tres camiones colisionaron en cadena y, como consecuencia, un hombre murió por el impacto y otras personas resultaron heridas.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 269 de la Ruta Nacional 9, jurisdicción de Arroyo Seco, en el departamento Rosario. Según la información policial, en el choque múltiple estuvieron involucrados un camión volcador, un porta contenedor y uno con acoplado.

La víctima fue identificada como Víctor P., quien conducía uno de los vehículos de gran porte. El impacto fue de tal magnitud que la cabina de su camión se incrustó contra el acoplado del rodado que lo precedía, provocándole la muerte en el acto. Los otros choferes fueron identificados como Cristian G. (41), oriundo de San Francisco, provincia de Córdoba, y Pablo Elías R. B. (26), de La Rioja.

Tras la tragedia, intervino personal del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Bomberos y el Sies, además del Corredor Vial por la importante congestión vehicular que se generó. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) solicitaron “respetar indicaciones, prever demoras y circular con precaución”.

La Fiscalía de Homicidios Culposos, a cargo de la Dra. Mariana Prunotto, ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y el levantamiento del cuerpo, que se realizó alrededor de las 5 de la madrugada. El caso quedó caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito y las actuaciones pasaron a la Comisaría 27ª de Arroyo Seco.

El deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. Este hecho fatal es muestra, una vez más, de la desidia a nivel nacional y provincial.

Autopista Córdoba-Rosario: una camioneta se incrustó contra un camión y un hombre murió

El pasado lunes, otro accidente se produjo en el kilómetro 462 de la autopista Córdoba-Rosario, en inmediaciones de la localidad de Leones. Una camioneta Ford Ecosport se incrustó contra un camión Ford 1723 con acoplado, conducido por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 71 años perdió la vida en el acto, mientras que un hombre de 68 y otra mujer de 71 fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Marcos Juárez con lesiones de consideración.

Fuentes consultadas por ElDoce.tv confirmaron que tanto la persona fallecida como las que sobrevivieron son oriundas de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. En el momento de la tragedia viajaban sobre la mano que conduce a Rosario.

En el lugar del hecho trabajaron servicios de emergencias y personal policial, que confirmaron el deceso y dispusieron el traslado de los heridos. La Fiscalía interviniente investiga las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo el choque. El hecho generó conmoción en la zona y obligó a interrumpir parcialmente la circulación hasta que se liberó la traza.