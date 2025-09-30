En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda dedicada al narcotráfico en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba. Efectivos federales realizaron siete allanamientos que terminaron con la detención de cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que llegó al despacho del juez Sergio Pinto. La División Unidad Operativa Federal comenzó a rastrear los movimientos y comunicaciones de los sospechosos, lo que llevó a identificar seis domicilios ubicados en el sureste cordobés y una celda en la mencionada unidad penitenciaria, todos vinculados a la estructura criminal.

De esta manera, los procedimientos se realizaron de forma simultánea en estos siete puntos, con la participación de funcionarios judiciales y representantes del Ministerio de Seguridad. Durante los allanamientos, los agentes incautaron 202 dosis de cocaína, más de 309.000 pesos en efectivo, un automóvil, cinco motocicletas, dos balanzas de precisión, una cámara de seguridad, tres tablets y cinco teléfonos celulares.

Además, se secuestraron elementos utilizados para la comercialización y fraccionamiento de sustancias prohibidas, así como material probatorio relevante para la causa. El análisis de los dispositivos electrónicos será determinante para el avance de la investigación.

De acuerdo con la información publicada por El Doce, los integrantes de la organización mantenían un contacto permanente con dos reclusos de la Unidad Penitenciaria N.º 5 de Villa María. Estos internos actuaban como nexo para la distribución y logística de la venta de cocaína en Bell Ville y zonas aledañas.

Uno de los allanamientos se realizó directamente en la celda ocupada por los reclusos señalados, donde se incautaron dispositivos electrónicos y registros escritos relacionados con la red de distribución y la administración de fondos provenientes de la venta de drogas.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, imputados por infracción a la Ley de Drogas, que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes. El futuro de la causa dependerá del peritaje sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados, así como de las próximas indagatorias a los integrantes de la banda. Las autoridades anticiparon que las investigaciones continuarán para determinar posibles ramificaciones de la organización, tanto en otras ciudades como dentro del propio sistema penitenciario.

Desarticularon una banda narco que operaba en varios puntos de Córdoba y detuvieron a 12 personas

Hace menos de una semana, una extensa investigación desarrollada durante cinco meses por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) culminó con la desarticulación de una banda criminal que distribuía drogas en diversos barrios de Córdoba. El procedimiento permitió cerrar diversos puntos de venta y detener a 12 personas, cuyo accionar involucraba kioscos de expendio y la entrega de estupefacientes bajo la modalidad de delivery.

Efectivos de la FPA, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF), coordinaron diez allanamientos en estos sectores con el objetivo de golpear simultáneamente la estructura logística y comercial de la red delictiva. La acción policial se desplegó en los barrios Almirante Brown, Chino y Ciudad de Mis Sueños, donde la presencia del narcotráfico había generado reiterados reclamos vecinales.

El resultado fue el cierre definitivo de cinco kioscos de expendio de drogas y la detención de los principales miembros de la organización. Entre los aprehendidos, figuran cinco hombres y siete mujeres, todos mayores de edad. Varios de ellos presentan antecedentes penales por delitos como uso de armas de fuego, robo y tráfico de estupefacientes.

Durante los procedimientos, los agentes contaron con el apoyo de canes detectores de narcóticos, lo que facilitó la localización y secuestro de sustancias prohibidas. El decomiso incluyó 19.628 dosis de marihuana presentadas en panes y trozos, así como 18 dosis de cocaína y 33 semillas de cannabis sativa. Además, se hallaron dos armas de fuego cortas, dinero en efectivo por un total de $5.216.200 y 800 dólares, junto con un automóvil, una motocicleta y diversos elementos vinculados a la causa.