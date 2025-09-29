La Policía de la provincia de Córdoba, informó que el material bélico fue hallado mientras se removían objetos en el patio de la casa.

La localidad de Villa María, Córdoba, se vio conmocionada por una aparición inesperada de cinco artefactos explosivos de guerra intactos. Los proyectiles estaban enterrados en el patio de una vivienda y fueron hallados por un hombre que se encontraba remodelando la casa que pertenece a su padre.

El hecho se produjo el domingo por la tarde sobre la calle Paraguay al 1600, según confirmaron fuentes policiales. De acuerdo al relato del hombre, de 35 años, la propiedad pertenecía a su padre, que murió hace un tiempo atrás.

¿Qué pasó con los artefactos explosivos encontrados en Córdoba?

La Policía de la provincia de Córdoba, informó que el material bélico fue hallado mientras se removían objetos en el patio de la casa. El hombre llamó al 911 para dar aviso de la situación y los uniformados de Villa María acudieron al domicilio y localizaron los elementos.

Al lugar también se sumaron especialistas de la División Explosivos del Departamento policial, quienes constataron que entre los objetos encontrados había dos proyectiles de artillería calibre 105 mm, un proyectil de artillería calibre 75 mm, un proyectil de mortero calibre 120 mm y un proyectil de mortero calibre 181 mm.

Además, todos los artefactos conservaban sus espoletas, clasificadas preliminarmente como inertes. De todas maneras, los peritos deberán establecer si contiene carga interna. Por su parte, la Fiscalía Federal de Villa María dispuso el secuestro de los objetos para su análisis y posterior destrucción, la tarea estuvo a cargo del personal especializado en explosivos.

En tanto, el material permanecerá bajo custodia hasta que se confirme su composición y se realice su descarte seguro. También se deberá establecer cómo es que llegaron los proyectiles a la casa y si hay algún tipo de riesgo para los vecinos.

Los artefactos quedaron bajo custodia.

Antecedentes de armamento en Córdoba

No es la primera vez que encuentran armamento de este tipo en Córdoba, en julio pasado un hombre revisaba bolsas de basura de un contenedor y encontró dos granadas de manos, las cuales se encontraban operativas. Inmediatamente, el vecino de 60 años llamó a la policía y se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Brigada de Explosivos de la provincia.

Se trataban de dos granadas FMK2 de fabricación nacional y tenían un peso de 320 gramos, tenían seguro y la espoleta colocados. Además, poseían una carga explosiva de 75/80 gramos. A su vez, fueron aseguradas dentro de una cápsula de seguridad tubular y trasladadas a la base para ser analizadas.