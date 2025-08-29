Cuánto cobra un policía federal en septiembre 2025: el salario que gana

Los haberes de la policía federal con aumento en septiembre

El personal de la Policía Federal Argentina (PFA) percibirá un nuevo aumento en septiembre de 2025, en cumplimiento de la Resolución 944/2025 firmada por el Ministerio de Seguridad.

Cuánto cobra la Policía Federal en septiembre

Los nuevos haberes mensuales brutos para las principales jerarquías de la Policía Federal quedan establecidos de la siguiente manera:

Comisario General: $2.834.897,33

Comisario Mayor: $2.577.179,39

Comisario Inspector: $2.272.295,80

Comisario: $1.812.063,29

Subcomisario: $1.483.922,70

Principal: $1.243.547,04

Inspector: $1.132.308,18

Subinspector: $1.029.371,08

Ayudante: $935.791,80

Suboficial Mayor: $1.674.151,14

Suboficial Auxiliar: $1.521.955,58

Sargento Primero: $1.257.814,53

Cabo Primero: $1.039.516,14

Agente: $859.104,25

Aspirante: $656.885,72

De esta forma, un agente de la PFA estará cobrando en septiembre $859.104,25 brutos, aunque el monto final puede variar según asignaciones adicionales, suplementos y bonificaciones específicas. Esta actualización forma parte de un esquema de incrementos escalonados que se aplican entre junio y noviembre, con el objetivo de garantizar una adecuada jerarquización salarial que refleje la capacidad, responsabilidad y dedicación del personal policial y de las fuerzas de seguridad federales.

El aumento también alcanza a las demás fuerzas bajo la órbita nacional: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Suplementos y compensaciones

La resolución también contempla aumentos en los suplementos regionales y compensaciones por recargo de servicio. Por ejemplo, un agente que realice tareas adicionales superiores a cinco horas percibirá $22.953,04 extra.

En paralelo, se actualizaron los valores del Servicio de Policía Adicional (Polad):

Modalidad continuo: $15.513,05 por hora.

Modalidad explosivista: hasta $21.798,06 por hora.

Salarios: aumento en el sueldo de todas las fuerzas federales

Las subas serán de manera escalonada, con ajustes a partir del 1° de junio, 1° de julio, 1° de agosto, 1° de septiembre, 1° de octubre y 1° de noviembre de 2025. Los nuevos valores beneficiarán al personal en actividad de la Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Cómo quedan los números de tres cargos distintos en cada fuerza a partir del 1 de agosto:

Gendarmería Nacional: un Gendarme recibirá un sueldo básico de $757.078,81 , un Suboficial Mayor $1.482.038,43 y un Comandante General $2.547.612,64 .

un recibirá un sueldo básico de , un y un . PFA: un Agente tendrá un salario de $848.917,24 , un Suboficial Mayor $1.654.299,55 y un Comisario General $2.801.281,95 .

un tendrá un salario de , un y un . PNA: un Cabo Primero recibirá $916.065,40 , un Oficial Principal $1.185.957,62 y un Prefecto General $2.547.612,64 .

un recibirá , un y un . PSA: un Oficial Mayor cobrará $692.976,99, un Subinspector $ 896.056,86 y un Comisionado General $1.361.655,03.

Cómo quedan los salarios en las FFAA

Del más bajo al más alto, tres sueldos a partir del 1 de agosto: