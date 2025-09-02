Norma Beatriz Gatica, de 63 años, estaba desaparecida desde el viernes 29 de agosto de 2025. Su cuerpo fue hallado sin vida en un canal de riego cercano a la terminal de ómnibus de Cipolletti, provincia de Rio Negro, sobre la calle Pacheco.

El hallazgo ocurrió en la madrugada del martes 2 de septiembre, alrededor de las 11, en el marco de una causa por averiguación de paradero que se inició a fines de la semana pasada.

Tras la imposibilidad de encontrarla por tierra, las autoridades procedieron al rastrillaje en el agua. El mismo, revistió cierta complejidad debido a la presencia de basura y vegetación que el agua arrastraba. Finalmente, se tuvo que solicitar ayuda adicional para remover los desechos y continuar con los trabajos.

Cuando por fin dieron con el cuerpo, las autoridades se comunicaron con los familiares de la victima, quienes estaban en contacto permanente desde el viernes pasado cuando realizaron la denuncia.

La causa de la muerte permanecerá como una incógnita hasta que se realice la autopsia. Sin embargo, a simple vista, el cuerpo no parecía presentar signos de violencia.

La fiscalía, por su parte, se expresó mediante un comunicado en el cual informaban: "Esta mañana, alrededor de las 11:00, se encontró un cuerpo dentro del canal"

Al expresarse sobre lo sucedido, también comentaron la importancia que tuvo el análisis de cámaras del 911, sobre el que dijeron: "habían recorrido la zona los canes de la división respectiva de la policía de Río Negro y, como a simple vista no podíamos dar con lo que había arrojado el análisis de cámaras del 911 y de monitoreo de la ciudad, se solicitó la colaboración para remover basura que traía el agua y complicaba los trabajos".

Como fue la búsqueda en profundidad

Este viernes, por la noche, la familia de la victima presentó la denuncia por la desaparición de Norma Beatriz. la misma dio lugar a una serie de operativos de rastrillaje en diversas zonas de la ciudad.

Al mismo tiempo, las autoridades realizaron una serie de entrevistas a familiares y allegados y recolectaron pruebas en la vivienda de la mujer.

Los operativos de investigación incluyeron el levantamiento de imágenes de la zona y la obtención de las filmaciones de cámaras de seguridad cercanas.

Con toda esa información recabada, se haría mas sencilla la reconstrucción de los hechos para dar con el paradero de la persona buscada.

Sin embargo, ante la preocupación por el tiempo transcurrido sin noticias, se llevo a cabo una intensificación de la búsqueda, la cual contó con el trabajo combinado de equipos especializados, voluntarios y allegados a la mujer.

Por el momento, la fiscalía aguarda a tener los resultados del Cuerpo de Investigación Forense, ya que si bien a simple vista, no habían signos de violencia, no bastaría con ello para descartar que la muerte de Norma haya sido provocada por un tercero.