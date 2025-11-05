Un grave episodio de violencia escolar se registró en el colegio San Buenaventura, en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Un alumno le arrojó agua hirviendo a su preceptor durante una jornada de clases y le provocó lesiones leves.

El hecho ocurrió la semana pasada, pero recién se conoció públicamente en las últimas horas, luego de que las autoridades del colegio emitieran un comunicado oficial para aclarar la situación y pedir respeto. La escuela amaneció con diversos carteles pegados en la puerta en apoyo al preceptor.

En estos momentos, el hombre se encuentra bajo tratamiento psicológico. Según confirmaron fuentes del establecimiento a medios locales, el estudiante fue suspendido y deberá ser reubicado en otra división.

El colegio, perteneciente a la Orden Franciscana, informó que se encuentra trabajando “institucionalmente con las partes involucradas y con todos los actores de la comunidad educativa”.

La dirección del colegio San Buenaventura también pidió prudencia y responsabilidad a los medios y a las familias, recordando que se trata de un menor de edad protegido por la Ley 26.061, que impide divulgar datos o imágenes que permitan su identificación.

Los mensajes de apoyo al preceptor atacado en una escuela de Río Cuarto. (Foto: Andrés Oviedo/Puntal).

Violencia escolar en Córdoba: el comunicado completo de la escuela tras el ataque

"Como comunidad educativa queremos compartir que nos encontramos muy movilizados y ocupados en cuidar a cada uno de los miembros de nuestra escuela. Por ello, deseamos clarificar algunas versiones que comenzaron a circular en relación con un hecho puntual ocurrido dentro del establecimiento entre un alumno y un preceptor", comienza el comunicado de la institución sobre el serio incidente.

De esta manera, las autoridades precisaron que "se trató de un episodio en el que un estudiante arrojó agua caliente sobre un preceptor, situación que fue atendida y contenida por las autoridades de la Escuela".

Luego, pidieron "resguardar" la "identidad, imagen e intimidad" del menor de edad y del personal de la institución. "Instamos a los medios, a las cuentas de redes y a las familias a no compartir nombres cursos, fotos, audios ni detalles que permitan identificar al alumno o al docente", señalaron.

Además, pidieron "respeto hacia toda la comunidad educativa, que afronta con dolor y profesionalidad este episodio y continúa con su tarea educativa con normalidad".

"Agradecemos a las familias que esperan la información oficial de la Escuela ya los medios que actúan con responsabilidad en la protección de niños, niñas y adolescentes. Que este episodio es también una oportunidad para renovar, como enseñaba San Francisco, el camino de la paz y el bien", finalizaron.

Violencia en una escuela de La Plata: un ex alumno entró con un palo y atacó a estudiantes y docentes

El Colegio Normal 2 de La Plata se convirtió en escenario de un episodio violento este martes, cuando un ex alumno ingresó al edificio escolar con un palo y atacó a golpes a estudiantes y personal docente: una preceptora que intentó frenarlo resultó herida y tuvo que ser asistida.

El hecho, que fue filmado y se viralizó en redes sociales, ocurrió en la institución ubicada en Diagonal 78 entre 4 y 5. Según el relato de Mónica - una preceptora del colegio- a medios televisivos, todo sucedió cuando un adolescente que había sido echado de la institución el año pasado por su conducta violenta, irrumpió en la escuela con un palo de escoba.

Al llegar al patio, el joven comenzó a golpear a otros estudiantes que se encontraban en el patio, que respondieron a la agresión y se produjo un enfrentamiento.

En el video, se puede ver cómo uno de los alumnos cae al piso y es golpeado. También una preceptora que intentó parar el enfrentamiento resultó herida. “En medio del forcejeo se cayó y se golpeó”, contó uno de los testigos. Por el momento, la institución no se refirió a lo ocurrido.