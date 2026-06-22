Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) llevaron adelante una compleja aeroevacuación de emergencia para rescatar a un tripulante que sufrió una grave lesión mientras se encontraba a bordo de un buque pesquero que navegaba en el Mar Argentino, a más de 300 kilómetros de la costa de Chubut.

El operativo de rescate se inició luego de que los guardacostas recibieran una comunicación del capitán del buque pesquero "Salvador R", de bandera argentina, informando que uno de sus tripulantes había sufrido una fractura expuesta de tibia y peroné tras ser golpeado por un cabo durante tareas de cubierta. La gravedad de la lesión y la distancia a la que se encontraba la embarcación hicieron necesaria una respuesta inmediata y coordinada de los medios aeronavales disponibles.

El despliegue incluyó la intervención de un helicóptero PA-41 de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y de un avión PA-25 de la Estación Aérea Viedma, que actuó como apoyo y facilitó las tareas de localización y coordinación. Una vez sobre la embarcación, el helicóptero inició la maniobra de izado mediante guinche para lograr evacuar exitosamente al tripulante accidentado. Este tipo de procedimientos requieren una precisión milimétrica, ya que las condiciones del mar y el movimiento del buque pueden complicar significativamente la operación. Sin embargo, el personal de la Prefectura logró completar la maniobra con éxito y trasladar de forma rápida al hombre herido para que recibiera atención médica especializada en tierra.

La importancia de los operativos de rescate en el Mar Argentino

El Mar Argentino es una de las zonas de pesca más importantes del país, pero también representa un entorno de alto riesgo para los trabajadores que desarrollan sus tareas en alta mar. Los accidentes laborales a bordo de buques pesqueros no son infrecuentes, y la rapidez con la que se actúa en estos casos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La Prefectura Naval Argentina cuenta con un sistema de respuesta que combina medios navales y aéreos para garantizar la seguridad de quienes navegan en aguas jurisdiccionales argentinas. Este tipo de operativos, como el realizado en Chubut, demuestran la eficacia de los protocolos de emergencia y la preparación del personal.

El operativo, según informó la Prefectura Naval Argentina, se desarrolló con éxito y permitió evacuar al tripulante en condiciones óptimas para su recuperación. El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado a un centro de salud en la costa de Chubut, donde recibió atención médica especializada para tratar la fractura expuesta. Fuentes de la fuerza de seguridad federal destacaron la profesionalidad de los equipos intervinientes y la coordinación entre las distintas unidades que participaron del rescate.

Un rescate que refleja el compromiso de la Prefectura

La aeroevacuación en el Mar Argentino es un ejemplo más del compromiso de la Prefectura Naval con la protección de la vida humana en el mar. Los efectivos de esta fuerza realizan entrenamientos permanentes para estar preparados ante cualquier contingencia, ya sea un accidente laboral, una emergencia médica o una situación de búsqueda y rescate. En este caso, la rápida respuesta y la eficacia del operativo permitieron que el tripulante del "Salvador R" recibiera la atención necesaria en el menor tiempo posible, a pesar de la distancia y las condiciones adversas propias de la navegación en alta mar.

El rescate también pone en valor la importancia de contar con medios aeronavales modernos y personal capacitado para operar en entornos extremos. La combinación del helicóptero PA-41 y el avión PA-25 permitió cubrir grandes distancias y realizar maniobras precisas que hicieron posible el éxito de la misión. Este tipo de operaciones refuerzan la confianza en el sistema de seguridad marítima argentino y demuestran que, incluso en las situaciones más difíciles, la Prefectura Naval Argentina está a la altura de las circunstancias para proteger a quienes trabajan y navegan en el mar.