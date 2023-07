La docente torturada en Jujuy pidió que Alberto Fernández intervenga la provincia: “Golpeados y perseguidos"

La docente Camila Müller aseguró que siguen con el reclamo, pero que necesitan la solidaridad de todos los argentinos. Aseguró que la tortura y abuso que sufrió es un mensajes para amedrentarlos.

Camila Müller, la docente que denunció torturas tras participar en las movilizaciones contra la reforma constitucional de Jujuy, pidió que todos los argentinos se solidaricen y que “hagamos un pedido al Presidente para que intervengan esta provincia". La mujer sostuvo que “los docentes siguen en pie de lucha pero estamos muy golpeados, cansados y perseguidos”.

En diálogo con El Destape Radio, la profesora de danza relató que sufrió torturas y abuso sexual por parte de tres personas que la persiguieron a su casa. Müller apuntó que fue perseguida porque “estuvo involucrada en la lucha docente contra la reforma y acompañando a los pueblos aborígenes en el reclamo por sus tierras”.

Camila Müller detalló la tortura y abuso sexual que sufrió el pasado 28 de junio a la madrugada en su casa de San Salvador de Jujuy por sus atacantes que identificó como un hombre y dos mujeres. A la maestra la ahogaron con una camiseta con combustible en la boca, la ataron, la insultaron. El hombre también abusó sexualmente de ella, la manoseó, según cuenta. “Me ataron las manos a la espalda, me pusieron algo en el cuello y me empezaron a ahorcar y me cortaban la respiración. El hombre me cortó la respiración varias veces, en la misma técnica yo sentía que estaba a punto de morir y ahí me soltaba”, detalló sobre los simulacros de ahorcamiento.

En una entrevista con El Destape, la mujer había relatado que pensó que la “estaban chupando” y que la “iban a secuestrar” haciendo alusión a los mecanismos de la dictadura militar de 1976.

Para la docente la tortura y abuso que sufrió fue “un mensaje para amedrentarnos" y enfatizó que “esto está pasando en Jujuy que es parte del país" por lo que hizo un pedido a los argentinos: "Necesitamos que se solidaricen y que hagamos un pedido al Presidente para que intervengan esta provincia".

"Estamos muy solos. Necesitamos ese apoyo. Las comunidades aborígenes están siendo reprimidas. Los docentes siguen en pie de lucha pero estamos muy golpeados, cansados y perseguidos. Necesitamos apoyo de las provincias que son hermanas", completó.