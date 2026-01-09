Salud pública: Formosa se consolida con nuevas especializaciones en todo el territorio provincial

Desde la provincia de Formosa se consolidan nuevas especializaciones en el territorio que consolidan y fortalecen el sistema de salud provincial.

En esta oportunidad, el Hospital de Alta Complejidad Pte. Juan Domingo Perón se posiciona como centro de referencia provincial mediante el Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, que ofrece atención integral y especializada para patologías de esta región anatómica.

“El servicio ofrece cirugías de vanguardia, con el objetivo de proveer una atención completa, de excelencia y con la mayor seguridad en todos los aspectos, siempre comprometidos con cada paciente para que puedan tener una mejor calidad de vida”, expresó el doctor Facundo Vallejos a medios locales.

El servicio se distingue por integrar experiencia quirúrgica avanzada, diagnóstico concreto y preciso, y acompañamiento en todas sus manifestaciones patológicas. El enfoque combina la especialización en patologías localizadas con su contexto clínico general.

En que consiste el servicio

El Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello aborda cirugía endocrina, tratamiento quirúrgico de tiroides, y paratiroides en todas sus manifestaciones patológicas. El manejo de tumores benignos y malignos de piel, y cirugía reconstructiva, reconstrucción de defectos faciales por cirugías oncológicas o traumatismos.

Entre los procedimientos realizados recientemente se destacan traqueostomía compleja en colaboración con los Servicios de Neumonología y Otorrinolaringología, cirugía endocrina por patología tiroidea y paratiroidea, tratamiento de tumores laterales de cuello y abordaje de cáncer de piel avanzado en cabeza y cuello.

Asimismo, destacó que este servicio reafirma el compromiso del Hospital de Alta Complejidad con la comunidad en la que se garantiza atención médica de alta calidad y tecnología de vanguardia para el tratamiento de patologías complejas. Cabe resaltar que los pacientes que requieran atención en este servicio deben ser derivados por un hospital perteneciente a la Red Provincial de Salud, y presentar la siguiente documentación requerida para el ingreso: ficha de derivación o carta de presentación. Una vez finalizado el tratamiento, toda nueva consulta requerirá una nueva derivación.

Vacunación a embarazadas

A partir del 12 de enero, la provincia de Formosa iniciará la campaña de vacunación en embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves durante la infancia y la niñez. El objetivo es proteger tanto a las madres como a los recién nacidos.

La vacunación en embarazadas brinda inmunidad temprana durante los primeros meses de vida, cuando los niños son más vulnerables a complicaciones respiratorias graves que podrían requerir hospitalización. Las dos dosis tiene manera gratuita, en los centros de salud, hospitales y vacunatorios de la provincia para quienes se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.