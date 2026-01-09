Las mujeres se llevan la peor parte de la grave crisis de hambre en Sudán, según la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer sudanesa de una cocina comunitaria dirigida por voluntarios locales distribuye comidas para personas afectadas por el conflicto y el hambre extrema que están fuera del alcance de la ayuda internacional, en Omdurman, Sudán

Por Olivia Le ‍Poidevin

GINEBRA, 9 ene (Reuters) - Las mujeres se están llevando la peor parte de la crisis humanitaria en Sudán, ‍mientras la mayoría ⁠de los hogares encabezados por mujeres se encuentran sin alimentos suficientes para comer, dijo el viernes la ONU.

"Los hogares encabezados por mujeres tienen ahora tres veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria. Tres cuartas partes de estos hogares afirman no tener suficiente para comer", dijo a la prensa en Ginebra Jens Laerke, portavoz de la Oficina ‌de la ONU para la Coordinación de Asuntos ⁠Humanitarios (OCHA, por sus siglas en ⁠inglés).

"El hambre está cada vez más asociada al género", añadió, señalando que las desigualdades de género preexistentes en el ‍país se ven exacerbadas por el conflicto, que el viernes cumplió 1.000 días.

ONU Mujeres ⁠ha advertido anteriormente de que ‌las mujeres corren el riesgo de sufrir violencia sexual mientras buscan alimentos.

Las agencias de la ONU pidieron una acción internacional inmediata para proporcionar ayuda a la ciudad de Darfur de El Fasher, tomada por ‌las paramilitares ‌Fuerzas de Apoyo Rápido a finales de octubre, así como a Kadugli, otra ciudad asediada en el sur de Sudán. Ambas ciudades se enfrentan a la hambruna.

Se calcula que más de 100.000 ​personas han huido de El Fasher desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de la ciudad tras 18 meses de asedio.

La OCHA dijo que está intentando que Sudán sea el primer país en firmar un acuerdo con Estados Unidos para recibir parte de los 2.000 millones ‍de dólares en ayuda que prometió a finales de diciembre.

Se calcula que más de 21 millones de personas sufren actualmente inseguridad alimentaria aguda en todo el país. Unos 34 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, la mitad de ​las cuales son niños, según la ONU.

La OCHA dijo que aún no disponía de información actualizada sobre nuevos planes de ​visita a El Fasher, después de que el personal de ayuda internacional accediera a la ciudad por primera ⁠vez en diciembre desde su toma de control por las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Con información de Reuters