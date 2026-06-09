El puente peatonal suspendido sobre un río serrano que pocos conocen fuera de Córdoba

En el corazón de Santa Rosa de Calamuchita se encuentra uno de los símbolos más reconocidos del valle. Se trata del Puente Colgante, una estructura que atraviesa el río Santa Rosa y que, más de 65 años después de su inauguración, continúa siendo un punto de encuentro para los vecinos y para el turismo.

Está rodeado de paisaje serrano, vegetación autóctona y del sonido constante del agua que completa la postal. El puente ofrece una experiencia que combina patrimonio histórico, vistas panorámicas y contacto con la naturaleza. Su diseño y su valor cultural lo convierten en una parada obligatoria para quienes recorren la región.

La obra que nació del esfuerzo comunitario

La historia del Puente Colgante se remonta al año 1959, cuando los vecinos de Villa Santarelli impulsaron su construcción con el apoyo del ingeniero Luis Arturo Hughes, quien aportó los planos y parte de los materiales necesarios para concretar el proyecto. Desde entonces, la estructura se transformó en un sitio característico del lugar y en un testimonio viviente del trabajo comunitario.

Fue construido con piso de madera y barandas de alambre tejido, y pensado para resistir las crecidas del río Santa Rosa. En una zona donde los cursos de agua suelen experimentar importantes variaciones de caudal durante las temporadas de lluvias este diseño resultó clave. Según destacan los registros históricos, en algunas oportunidades el nivel del río llegó hasta la altura misma de la estructura.

Paseos en la naturaleza y vistas privilegiadas

Más allá de su relevancia histórica, el Puente Colgante se destaca por el entorno natural que lo rodea. Desde allí es posible apreciar la panorámica del río, las sierras y la vegetación característica del valle, lo que lo convierte en uno de los lugares preferidos para sacar fotos y pasar tiempo caminando al aire libre.

El paseo presenta una dificultad baja, es de acceso gratuito y puede visitarse durante todo el año. La caminata es breve y apta para la mayoría de los visitantes, aunque cabe aclarar que no cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Las recomendaciones incluyen utilizar calzado cómodo, llevar agua y protección solar para disfrutar plenamente de la experiencia. El único puente peatonal de Santa Rosa de Calamuchita logra con su propuesta algo poco frecuente: unir historia, paisaje y tradición, para que generación tras generación se siga eligiendo como uno de los rincones más elegidos por los vecinos y turistas para descubrir Calamuchita.