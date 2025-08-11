Operativo de alcoholemia en Autopista del Oeste: 75 conductores dieron positivo y uno superó los 2 gramos de alcohol en sangre

En el marco de la Ley de Alcohol Cero al volante, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante un amplio operativo de alcoholemia y control vehicular en la estación Ituzaingó de la Autopista del Oeste. La intervención, realizada durante la madrugada del domingo, arrojó un saldo de 75 conductores con alcoholemia positiva, uno de ellos con un registro extremo de 2.42 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

El operativo fue encabezado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien estuvo presente en el lugar. “La seguridad vial es una responsabilidad que nos encomendó el gobernador Axel Kicillof. Controlamos rutas y autopistas de toda la Provincia con el objetivo de salvar vidas”, sostuvo el funcionario.

Además de los test de alcoholemia, se fiscalizó la documentación de conductores y vehículos en cumplimiento de la Ley de Tránsito provincial N.º 13.927. En los casos en que los vehículos no pudieron ser retirados por un conductor alternativo, fueron remitidos al taller de secuestro local en coordinación con la municipalidad de Ituzaingó.

El despliegue también contó con la participación de organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, como Estrellas Amarillas de La Matanza y la Unión de Familiares de Víctimas (UFAVIC) de Hurlingham. “Necesitamos generar conciencia para que quien beba no maneje y quien maneje no beba”, expresó Marinucci en agradecimiento al acompañamiento de estas entidades.

La Autopista del Oeste, una de las más transitadas del territorio bonaerense con 350 mil vehículos diarios y conexión a siete municipios, fue uno de los puntos estratégicos de control. En paralelo, también se realizaron operativos en otros corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata y San Clemente.