Homenajearon a Sandra y Rubén a 7 años de la explosión de la escuela en Moreno

El homenaje a Sandra y Rubén

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Jorge Sileoni, rindió homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores de la educación que fallecieron en agosto de 2018 a causa de una explosión en la Escuela Primaria 49 de Moreno.

El homenaje se hizo en La Plata, en el hall central de la sede de la cartera educativa. Allí se descubrieron mariposas de cerámica junto a una placa conmemorativa con la leyenda “Sandra y Rubén presentes”, que recuerda su compromiso y dedicación como trabajadores de la educación.

La actividad estuvo encabezada por el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, representantes del Frente Gremial Docente Bonaerense, la directora de la escuela de Moreno Élida Cisterna, la vicedirectora Gabriela Bertola, docentes de la institución y auxiliares. En un clima de profundo respeto, se reafirmó el compromiso del Estado provincial con la memoria, la verdad y la justicia, así como con el fortalecimiento de las condiciones de infraestructura y seguridad en todas las escuelas bonaerenses.

“Sandra y Rubén integran la nómina de los grandes nombres de las y los compañeros educadores. Están en nuestro corazón junto a las y los educadores desaparecidos, Isauro Arancibia, Carlos Fuentealba, integrando una lista amorosa y profunda: la de las y los docentes que admiramos, queremos, respetamos, seguimos y tomamos como ejemplo”, dijo el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, visiblemente emocionado.

Sandra, vicedirectora a cargo de la escuela, y Rubén, auxiliar e instructor de carpintería del Centro de Formación Laboral 403, fallecieron mientras preparaban el desayuno para las y los estudiantes, como consecuencia de un escape de gas denunciado reiteradas veces y nunca reparado. Desde 2022, el 2 de agosto integra el calendario escolar como Día de la Escuela Pública Digna y Segura.

El juicio por lo sucedido

El 10 de octubre de 2023, el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes condenó a cinco años de prisión al gasista Cristian Ricobene por homicidio culposo agravado e inhabilitación por 10 años para ejercer la profesión por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela primaria de Moreno. El abogado de las víctimas, Juan Cruz Casalla, señaló a la prensa que "se resolvió lo que nosotros habíamos pedido en principio, que es el máximo de las penas legales para el delito que tratamos".

Los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel también condenaron a dos años de ejecución condicional al interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian de ejecución condicional e inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos. Ricobene fue encontrado culpable por homicidio culposo agravado por tratarse de dos víctimas y, además, los magistrados revocaron la excarcelación y tendrá que cumplir prisión domiciliaria.

"Esperamos que se remita efectivamente la causa a la Fiscalía Federal y que se continúe con la investigación por las potenciales posibles responsabilidades de funcionarios del gobierno provincial de aquel entonces", subrayó el abogado Casalla.